La Navidá n’Avilés ye dafechu n’asturianu. Los escolinos canten, representen obres de teatru y saluden a esi personaxe máxicu que ye L’Anguleru na llingua d’Antón de Marirreguera. Canten villancicos qu’entemecen tradiciones y da-yos por ufrir "trabayu, amor, salú y paz" en cuenta de regalos como fixo l’alumnáu del colexu Palacio Valdés na so obra teatral "Pregón de Navidá". Y too na nomada "VI Folixa de Navidá", una collaboración ente la Estaya de la Llingua d’Avilés y los centros educativos qu’espoxiga cada mes d’avientu. Foi el vienres 16 y valió p’anunciar el pasacáis de l’Anguleru y los sos collacios, los llendadores, nesta ciudá que sedrá’l vienres 23 a les 19.00 hores nel Parche, na plaza l’Ayuntamientu.

Pero ye que el vienres pasáu dio pa muncho. Laura Daniela Blanco y Mar Micolau, del Poeta Juan Ochoa de La Luz naguaben por xubir a cantar "Los tres Reis" de "Xentiquina" y’l "Villancicu l’Anguleru" de "Felpeyu", dos temes qu’amuesen la tradición navideña astur de los ochenta y la nueva: la que dicía aquello de "el vieyu ye Melchor, el prietu Baltasar y el del camellu coxu que va en mediu ye Gaspar" cola de "Llega a L’Arena, siempre xelando, trai nel chalanu so vida na mar". Y como l’otru vienres tocó falar de tradiciones, l’alumnáu del Marcelo Gago cantó "El ramín de Nadal", que ye’l árbol asturianu pa estes feches, paganu, y como diz el cantar: "Fai un ramín, güelín, failu con seis llacinos que yá ta la güelina faciendo los bollinos". Poro, l’alumnáu del colexu de Villalegre fexo una ufrienda al Nataliegu con bollinos de pan a esi tueru que cuando prende na Nuechebona da-y poderes máxicos a l’Anguleru y a los sos collacios pa repartir regalos per tolos requexos d’Asturies. Lolina la rulera ye clave nesti llabor, llee toles cartes de los rapacinos y trabaya bien duro per Navidá, un tiempu nel que escolinos esfruten de les sos merecides vacaciones, xueguen, salten y falen d’un mundu nel que, como dicía la obra "Pregón de Navidá" del colexu Palacio Valdés "nun too son regalos".