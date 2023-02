Asturies tien anguaño una rede de centros educativos referentes n’Educación en derechos de la Infancia, sumen quince y diez son de la contorna d’Avilés. Estes distinciones d’UNICEF premien non solo la solidaridá, la promoción y l’apueste pola inclusión nes etapes educatives, tamién afonden nel trabayu de los colexos y escueles d’Infantil venceyáu a la defensa del derechu a la participación de los escolinos nos sos centros. Eso dizlo Pablo Suárez Moro, coordinador del comité de UNICEF Asturies, díes depués que la organización ufriera dellos diplomes a los centros reconocíos n’Avilés y Castrillón. "Estos centros amuesen una sensibilización coles iniciatives solidaries, participen con actividaes nos díes de la Paz, l’agua, de los derechos medioambientales,...", afondó Suárez.

La llista pel momentu ye de quince centros n’Asturies y tien garantíes de medrar en prósimes convocatories. "Asturies ye de les comunidaes españoles que más centros tien con esti programa de defensa de los Derechos de lnfancia, vamos a bon ritmu", espón el coordinador d’UNICEF.

Nel actu d’entrega de los reconocimientos d’UNICEF n’Avilés, la so presidenta, María José Platero, empobinó’l so discursu a siete escueles de la ciudá: "Sois un modelu a siguir pa otros centros cola vuestra mirada, venceyando les actividaes a tola comunidá educativa y desendolcando acciones que permiten al alumnáu xorrecer como ciudadanos conscientes y responsables, capaces de contribuyir a la so meyoría, a la de la so comunidá y tamién a la de la sociedá".

D’esta miente, la comunidá educativa asturiana crez en derechos y l’alumnáu principia a conocelos dende bien ceo. Los rapacinos tan esmolecíos na defensa de la Infancia y de la reciella que por circunstancies económiques o sociales nun esfruta de les mesmes oportunides qu’ellos. Asina que ente toos, Asturies cunta con una bayura d’escolinos qu’amuesen un compromisu diariu con valores de respetu, unidá y tamién futuru.