El patrimoniu avilesín alluma nel colexu Marcelo Gago. Y too, n’asturianu. L’alumnáu entamó’l cursu pasáu un proyectu pa conocer la so redolada, la hestoria de les cais d’una ciudá con más de mil años d’hestoria. Con enfotu y xera abondo, la reciella afondó nel estudiu de l’almendra medieval, na que s’asitiaba l’Avilés de va cuantayá y descubrió delles ayalgues gracies, en parte, al llibru "La Hestoria d’Avilés", que editara va una montonera d’años Miguel Solís Santos. Esi estudiu empobinóse entós a les cais, dellos sacaben semeyes n’edificios de renome y el restu de la clas, tenía qu’aldovinar el llugar. Too entamó como un xuegu y al tiempu, los escolinos del Marcelo, yá saben enforma de la so ciudá. Esti cursu, Alexia Fernández, maestra d’asturianu y su compañera de Cultura, Isabel Pardo, dieron-y un emburrión al proyeutu, propunxo a l’alumnáu de Sestu investigar sobre cuatro palacios d’Aviles: Valdecarzana, el de Llano Ponte (onde s’asitiaben los cines Marta y María), el Ferrera y el Camposagráu.

Y too pa cuntar la so hestoria n’asturianu. "Cuando fui a buscar folletos pa trabayar en clas, topéme con que nun había información n’asturianu sobre estos edificios y queremos que la oficina de turismu d’Avilés tenga daqué n’asturianu porque anguañu nun hai nada", desplica Fernández. De primeres, el colexu ufrirá la información fecha pol alumáu en formatu dixital con vistes a "dar información a los visitantes llocales y tamién foranos n’asturianu". El proyectu entitúlase "Avilés villa palaciega". En clas, l’alumnáu trabaya n’equipos. Caún escueye un palaciu y restola pela rede, llibros y otros documentos una bona montonera de datos pa depués xenerar un pdf. Nun solo atopen feches y les dimensiones de los edificios sinon tamién curiosidaes, como por exemplu que l’escritor Armando Palacio Valdés inspiróse nel palacio de Llano Ponte pa escribir la novela "Marta y María", que foi’l nome que tiempu depués recibieron los cines. Y con eses blimes, tirando del filu de Palacio Valdés, dellos escolinos visitaron el cementeriu de La Carriona para buscar la tumba del tamién escritor de l’ "Aldea perdida" y amuesar delles de les semeyes a los sos compañeros en clas. Pel momentu, los historiadores más mozos del Marcelo Gago anoten too nes sos llibretes, axunten dibuxos, mapes y lletres d’esa Avilés palaciega, d’esos edificios qu’enllenen les cais de la tercer ciudá asturiana d’histories de va sieglo, de cuando nun yera más qu’una villa. Ensin querelo, l’alumnáu d’esti colexu del barriu de La Madalena va dar un pasu más na normalización del idioma nuna ciudá na que’l númberu de visitantes espoxiga y tamién tien derechu a saber de la so hestoria n’asturianu.