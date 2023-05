Si eres padre, o madre, y estás cansado o cansada de pelearte con tus hijos para que te obedezcan, estas de enhorabuena, pues con la "técnica de la hamburguesa" puede que terminen tus problemas. La base de esta herramienta es corregir en positivo a nuestros hijos y poder ponerles límites sin tener que enfadarse y haciéndoles partícipes de su propio proceso de aprendizaje.

La "técnica de la hamburguesa" fue creada para poder enseñarles disciplina a nuestros hijos desde el entendimiento y la comunicación, sin perder el respeto en ningún momento. Y es que no es necesario hacer que los niños se sientan mal cuando se equivocan. Con esta técnica, la cual ayuda a tolerar la frustración de forma positiva, los niños son capaces de comprender por qué lo que han hecho está mal, aprenden a distinguir cuándo se han equivocado. Y cuando los hijos asumen su propia responsabilidad en sus acciones, la relación con sus padres es mucho más fluida. Una de las mayores ventajas es que el niño es capaz de internalizar el aspecto positivo de no repetir errores, y además aprende a ser parte de la solución y a proponer sus propias soluciones ante el problema causado por su comportamiento.

Para utilizarla, lo único que tienes que hacer es imaginar una hamburguesa de diferentes capas. Cada una de ellas corresponde a una forma de actuar por tu parte, de manera que ayudas a tus hijos a comprender de manera positiva la situación. La capa 1 es el pan. En vez de gritar, o reñir, la idea es ayudarle a tu hijo a detectar el error. Para ello, lo mejor es una pregunta. ¿Qué crees que podrías mejorar en esta habitación?, ¿cómo crees que te sentirías tú si tu amigo no te prestara los juguetes? La capa 2 es el queso, que suele ser lo que más les gusta a los niños en la hamburguesa. Es, por tanto, una gratificación positiva. Se trata de decirle algo agradable a tu hijo, algo relacionado con la situación. Por ejemplo, " tus dientes se veían relucientes esta mañana cuando los lavaste". La capa 3 es la carne, la base de la hamburguesa y, en este caso, del problema. En esta capa deberás decirle de manera tranquila lo que no te gusta de la situación. "Tus dientes están sucios y tu boca huele un poco mal". y la capa 4 tapa de pan, que permite que la hamburguesa se pueda comer con las manos, por lo que es un elemento positivo fundamental. En esta capa debes decirle a tu hijo algo positivo, algo agradable con lo que sienta que crees en su capacidad de resolver el problema. "No tengo dudas de que eres capaz de lavarte los dientes súper bien".

Tras estas cuatro capas básicas de toda hamburguesa, será mucho más fácil que tus hijos piensen en cómo solucionar y enmendar el error con el resto de ingredientes que más les gustan (la lechuga, el tomate, la cebolla...). Es importante que hagas tu parte de manera tranquila y tengas una actitud proactiva y de escucha durante el proceso.