Son de Lluanco y nun tienen vergoña. Estudien del IES Cristo del Socorro y falen de fútbol, de deportes en xeneral, d’actualidá, música y como nes vinientes selmanes hai elecciones, nun duldaron n’entrevistar a los cuatro candidatos del so conceyu, Gozón. Y eso too enllena les ondes de Radio Crisol, el so mediu de comunicación na que la llibertá d’espresión ye’l pegollu cimeru. Emiten al traviés de les plataformes dixitales Ivoox y Spotify y ufren una montonera de temes qu’asemeyen los d’una radio convencional. Ye más, Mateo Tuñón, uno de los "periodistes" entrevistó a "personalidaes" como Darío Ledesma, que ye’l biógrafu de Nino Bravo.

Mael Villa, Marina García y Martín Peña falen de política al micro. Mentantu, Claudia Campa, Izan Riva y Pablo Granda son los técnicos de soníu. Too ta n’orde y malapenes hai erros, suena la música y demientres tan emitiendo, dellos altavoces ufren la radio escolar pa que tol l’alumnáu sienta’l el so muérganu oficial d’espresión. "Damos caña y dicimos lo que nos apetez", diz Mael Villa, que ufre a la audiencia un espaciu nel que fala de pallabres rares. Tamién hai tiempu pa la música. Pa pinchar y falar de temes de los artistes d’anguañu como Lola Índigo o "Quevedo", ente otros. "Agora queremos facer el ‘Sálvame Crisol’", bromea Martín Peña, que tamién entrevistó al futbolista lluanquín Luis Morán. La cabera fin de selmana, el sábadu y el domingu, l’equipu de Radio Crisol salió per primer vegada fuera de los sos estudios. Treslladó les meses de soníu y micros al polideportivu de Lluanco pa tresmitir vía streaming la Final four de baloncesto femenino senior. Y yá que tan ehí les elecciones. Martín Peña, Marina García y Mael Villa entrevistaron a los candidatos a la Alcaldía de Gozón. "Quédanos solo’l de Vox (Teodoro Pozo)", despliquen los "periodistes" del IES de Lluanco, que nes caberes selmanes fixeron les "meses entrugues" al cabezaleru del PSOE, Jorge Suárez; al del PP, Ramón Braña y a César Fidalgo, de IU. Entá nun tienen edá pa votar pero sí ayuden a los gozoniegos a conocer a los candidatos que se presenten. Y solo con conectase a les plataformes Ivoox y Spotify.