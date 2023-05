El decanu de los institutos asturianos, fundáu por Gaspar de Xovellanos, entamó del 10 al 12 de mayu les sos primeres Xornaes de llingua asturiana, con delles actividaes que tocaron la cuestión llingüística dende distintos puntos de vista. "La idea foi dar una visión amplia, non namás na lliteratura, sinón tocar l'usu del asturianu nel ámbitu de la comunicación más actual y l’ociu, por exemplu", esplica Inaciu Galán, profesor de Llingua Asturiana y Lliteratura del centru, que coordina les actividaes cola collaboración de la profesora Marta Mori.

La conferencia central de les Xornaes tuvo al cargu del secretariu de l'Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Ramón Iglesias Cueva, espertu na hestoria de la lliteratura asturiana y l'idioma. Na so conferencia titulada "L’asturianu nel ámbitu de les llingües d'España", faló del plurillingüismu y del valir de la diversidá cultural, dando delles pingarates sobre la hestoria del asturianu y la so situación anguaño. La ex alumna del centru y comunicadora, Alma Hidalgo, dio la segunda charra, "Ser youtuber y presentadora n’asturianu". Dio un repás pel so llabor como youtuber na plataforma PlayPresta y el so camín pel mundu de la comunicación.

El ramu a les xornaes púnxolu la escritora decana de les Lletres Asturianes, Sabel de Fausta. L'autora xixonesa incorporóse nos años ochenta a la lliteratura asturiana y dende entós vien dando a la lluz dellos llibros de poesía y narrativa. Trabe Ediciones asoleyó-y el poemariu "Na solombra del silenciu" y el volume de cuentos "El tren de media nueche y otros cuentos". Amás apaez en delles antoloxíes, como "El cuentu asturianu tres la guerra" o "Muyeres escritores". "L'alcuentru cola escritora, qu'a los sos 89 años caltién una rapidez mental ablucante, tuvo'l formatu de charra entrevista, coles entrugues preparaes pol alumnáu", desplicó Galán. Sabel de Fausta faló col alumnáu del Xixón de la so mocedá, les diferencies cola vida d'anguaño y otres munches cuestiones que surdiron a lo llargo la conversación, que tuvo ente'l públicu a una de les sos nietes, tamién alumna nel centru.

"Les xornaes sirvieron p’abrir un camín nel institutu, volver más tresversal l'asturianu. Nun podemos tar más contentos de la participación del alumnáu y la implicación de profesores d’otres asignatures", esplica’l profesor Inaciu Galán, que recordó amás que Gaspar Melchor de Xovellanos, que foi defensor del asturianu y dexó escrites cartes nesta llingua, asina como proyectos de gran altor como l'intentu de crear una Academia de la Llingua Asturiana, que cristalizaría finalmente en 1919 y se recuperaría en 1980, o la edición d'un diccionariu y una gramática del idioma. Ta tamién nel cartelu la so hermana Xosefa Xovellanos, primer muyer escritora n’asturianu que se conoz hasta’l momentu.