Son d’interior ya saben enforma de pirates y corsarios. Los escolinos de 2º de ESO del institutu Río Nora de La Pola Siero visitaron la cabera selmana el Muséu Marítimu d’Asturies p’afondar na hestoria de los temibles pirates. Entraron a la so gruta y tres d’ella una esposición, onde-yos esperaba un bergantín de 14 metros de llargor, colos sos víveres, col cuartu d’armes, y nel que’l capitán pirata ta a bordu con parche y la so botella de ron. Dellos paneles despliquen la hestoria de los viquingos, de los pirates berberiscos qu’asolaron el Mediterráneu, los corsarios ingleses, la trata d’esclavos y nomes, munchos nomes de pirates como Pata Palo, Bocanegra, Anne Bonny y Mary Read, porque tamién hebo muyeres pirates. "Prestónos muncho la esposición, lo que más el barcu pirata", comenten les alumnes poleses Mayse Siaci y Dahena Cué. "Ye bien interesante deprender coses nueves, nun se fai tolos díes", afonden demientres participen nun taller de decoración de barcos. Pinten con témperes, lleven mandil pa nun se manchar y cuiden que les sos embarcaciones, que depués llevaron pa casa, seyan bien prestoses pa, si cuadra, ayudar a decorar el cuartu. Abdul Niang nun duldó a la hora de pintar un barco pa recordar al so país d’orixe. "Pinté un barcu de Senegal, el mio país", afirma arguyosu. Emplegó pa ello una bona montonera de vivos colores.

La creatividá fluyía adulces nun espaciu del Muséu Marítimu de Lluanco. Y cuando los estudiantes polesos pintaben, dalgún recordaba daqué de la esposición como esi rapaz que falaba de los marinos que llucharon escontra pirates. Ye’l casu d’un asturianu de Tinéu, García Fernández, la coruñesa María Pita y otros asturianos de Castropol como los Méndez Cancio y más, munchos más marinos qu’ayuden a texer eses histories venceyaes a isles misterioses, peligros, ayalgues enterraes, secretos y otres característiques de la vida pirata, que como diz esi vieyu cantar "ye la vida meyor". Tibies, calaveres, cadarmes, banderes y el misticismu arrodiáu a los pirates puede vese tamién na amuesa del Marítimu na que hai un espaciu pal cine, pa les películes que, con rigor o ensin elli, cunten la vida de los pirates. Y nel taller de pintura, Max Fernández y Darío Suárez siguen dándo-y al pincel. Fernández ye un enamoráu de la Hestoria y va dellos díes tuvo viendo daqué venceyáu cola Segunda Guerra Mundial. Poro, el so barcu decoráu yera "un cargueru nazi". A la so vera, Sánchez pintó otru cargueru, un petroleru. "Nun sé, prestábame pintar esti barcu como petroleru.... la esposición de los pirates, muy guapa, prestóme muncho vela", añedió. Coles estes histories de va cuantayá na cabeza, los escolinos del Río Nora deprendieron, pintaron y tuvieron tiempu pa conocer Lluanco y aportar a la playa. Magar que agora nun ye tiempu de pirates, más de ún imaxinó aquellos antiguos bergantinos con banderes negres qu’asolaron les costes y escondíen ayalgues en isles misterioses que ye difícil atopar en Siero pero quién sabe si na marina lluanquina.