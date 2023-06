La creatividá, la capacidá pa cuntar histories y crear personaxes imaxinarios al traviés de la escritura nun ye solo un xuegu, afonda n’actividá celebral amás de no emocional y social de los escolinos. Con eses blimes, el colexu públicu de San Cloyo, n’Uviéu, entamó un concursu lliterariu n’asturianu nel qu’allumaron dos rellatos de dos escolines de Sestu cursu, María Sierra y Angelina González, que foron premiaes pol so trabayu. Pero non solo eso, la comunidá educativa volcóse cola participación nun concursu que si celebró esti cursu la so primer edición, eñ certame vieno pa quedase y desendolcase nos cursos vinientes. María Suárez ganó’l concursu con "La neña Xurde" y Angelina González tuvo un accésit con "Cuidaréte dende les estrelles".

La profesora d’asturianu del centru uveín, Lucía Menéndez, qu’ideó y entamó’l concursu col alumnáu, espresó’l so arguyu pol talentu lliterariu de los escolinos "Ver a estos neños y neñes usar l’asturianu de manera tan creativa y emocionante ye un verdaderu gustu. Esta foi una oportunidá escelente pa que l’alumnáu desenvuelva la so habilidá llingüística y lliteraria", desplicó depués de la entrega de premios del vienres pasáu. El xuráu, compuestu pola xefa d’estudios del centru, otra docente de Primaria y el maestru d’asturianu del colexu públicu Parque Infantil y traductor Víctor Suárez, eloxó la narrativa, creatividá y temátiques de los rellatos presentaos. El premiu consistió en dos obres de Roald Dahl n’asturianu: "Charlie y la fábrica de chocolate" y "Matilda". Esos clásicos de la lliteratura infantil y moza fueron tornaos al asturianu, por el mesmu Víctor Suárez, que ente otros, tamién ye’l traductor de "La Rexenta" y "Roméu y Xulieta" ente otros títulos. D’otra banda, hebo tamién un accésit que llevó la escolina Angelina González pola so "impactante" hestoria "Cuidaréte dende les estrelles". La maestra d’asturianu quedó xelada al conocer el resultáu d’esti premiu porque Angelina González vive n’Asturies dende va un mes y pesie a too, espresó un "impresionante" conocimientu del idioma, del so pallabreru y les sos espresiones, amás de "la calidá del rellatu, que conmovió al xuráu", sigún dixo Menéndez. El viernes pasáu, la folixa de la lliteratura del colexu públicu uvieín, cuntó además cola visita del traductor y miembru del xuráu. Depués de la entrega de premios, los escolinos del San Cloyo tuvieron la oportunidá d’aldericar con Víctor Suárez sobre lliteratura, ente otres propuestes. Los escolinos escritores del colexu fixeron una bona montonera d’entrugues al traductor y sintieron non pocos conseyos empobinaos a ameyorar el so procesu lliterariu. "La manera na qu’esti grupu d’alumnos y alumnes fala n’asturianu y la forma na que lu empleguen pa cuntar hestories ye inspiradora daveres. Quedé bien sorprendíu poles ganes d’escribir y la creatividá del alumnáu", desplicó Suárez. La dirección del centru uvieín nun dulda en convocar más concursos lliterarios como el ganaú por María Sierra y Angelina González. Ye más, destacaron l’esfuerciu que punxeron los escolinos a la hora d’escribir los relatos. "Esti concursu destacó’l valir del asturianu na nuestra comunidá escolar y esperemos qu’anime a más alumnos a aprender y usar l’idioma", desplicaron dende la dirección del centru, comprometida pa col asturianu. La creatividá lliteraria ye una ponte bien afayadiza pa la imaxinación y afita delles xeres que na escuela son perimportantes como ye la motivación y nesti casu l’apegu a la llingua asturiana.