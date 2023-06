El solsticiu, la nueche de San Xuan, que da la bienllegada al branu ye un tiempu bien afadizu pa la maxa. pal rindir cultu al Sol, cola foguera, y tamién al agua, ya que les lleendes falen de propiedaes curatibles nesos días. Poro, s’enramen les fontes como la Fonte Marcos, en Llaranes. Los escolinos del colexu de La Toba apurrieron una bona montonera de rames y flores pa decorar esti espaciu. L’actividá entamada pola maestra d’asturianu, Natalia Neyra. "Queremos homenaxar a la fuente Marcos, que, ta a la vera del nuestru colexu, que apurrió agua a los habitantes de laredolada dende va cuantayá", espón la maestra, que desplica además que los escolinos de Primaria y tamién d’Infantil faen estos días delles actividaes non solo venceyaes a la nueche de San Xuan y la so maxa, sinon tamién a propuestes pa concienciar sobre el consumu responsable d’agua y la so conservación.

Si bien los rapaciones de Primaria de primer a sestu cursu foron los encargaos d’apurrir flores de dellos tipos a la fonte la selmana pasada, esta toca-y el turnu a los d’Infantil. Y de pasu, los escolinos camentarán nel mundu de los suaños, con xanes y cuélebres, en ayalgues y otres histories venceyaes col agua y col solsticiu.