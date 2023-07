Baja tolerancia a la frustración, constantes rabietas, o actitud desafiante ante sus padres son algunas de las características de los niños a los que se les atribuye el llamado "Síndrome del Emperador". No se trata de ningún trastorno ni ninguna patología del neurodesarrollo que haga que el menor se comporte o reaccione ante ciertas circunstancias de una determinada manera, sino que son unas características psicológicas que identifican un tipo de personalidad en menores de edad con una conducta problemática que se manifiesta desde un punto de vista emocional, social y mental.

Estos niños se imponen con facilidad a sus padres, que acaban siguiendo sus órdenes y a los que se pueden llegar a enfrentar. En los casos más extremos, pueden darse incluso situaciones de maltrato físico de los hijos hacia sus progenitores, quienes suelen sentir, ya sea en una situación extrema de maltrato como en la actitud desafiante diaria, que han perdido el control. De hecho, son los niños quienes lo tienen, quienes dominan y quienes acaban decidiendo qué se puede hacer y qué no en casa.

Una de las causas de este "Síndrome del Emperador" en los niños es la falta de límites por parte de sus padres. Y, según los expertos, poner estos límites no implica ser agresivos o regañar a los niños, sino que tiene que ver con dialogar, con escuchar lo que siente, pero sin perder la firmeza. De no hacerlo, los niños no se desarrollan, no se estimula su capacidad emocional y la habilidad para aprender de los errores y tolerar frustraciones. "La falta de estimulación de las habilidades de autonomía, responsabilidades y, sobre todo, comprensión de las consecuencias de sus elecciones, priva al niño de hacer conexiones neuronales y desarrollar una parte del cerebro", señalan los expertos. Así, el hecho de que sus padres no hayan sabido responder de manera adecuada a las primeras rabietas y que, por lo general, hayan cedido ante ellas con tal de que su pequeño se calme tiene mucho que ver con que posteriormente vaya formándose en él este síndrome que los convierte en tiranos. "Nuestros hijos se convierten entonces en personas frustradas y nada autónomas. Si criamos niños apáticos al sentido del límite, estarán lejos de la autonomía, la responsabilidad y el sentido de la convivencia en sociedad", destacan.

Por suerte, tiene solución si se trabaja en ello, especialmente los padres. Estos deben encontrar el equilibrio entre imponer límites, pero sin violencia. Dentro de esos límites, se les debe dar la posibilidad a los niños y niñas de decidir, de tomar decisiones y afrontar las consecuencias, lo cual le será de gran ayuda para todos los ámbitos de su vida, presente y futura. "Y además, sin duda, no deben externalizar la educación de sus hijos. Deben poner límites en casa, para que esto se refleje en la escuela", aseguran los expertos.