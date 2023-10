"Camín seguru al cole con Pelayín", esta ye la nueva iniciativa del Colexu Públicu Rei Pelayo depués de trancar les sos puertes en xineru por cuenta d’un esbarrumbu del suelu de la planta baxa. En respuesta, los estudiantes de quintu de Primaria entamáronla pa caminar xuntos dende la parte trasera del Rei Pelayo hasta’l CP El Llano, el so centru d’acoyida. Enantes, el camín yera de cinco minutos, pero los venti minutos de l’actualidá afalaron a les families a buscar una solución pa garantizar la seguridá de los neños nel so viaxe diariu.

Como previa, va un añu, l’AMPA llanzó "Fai barriu con Pelayín", una iniciativa pa sofitar el comerciu local, y 30 comercios axuntáronse, ufiertando descuentos a los alumnos. "Buscóse caltener esa vida que munches families faen pel barriu", esplicó Carla Gallego, presidenta de l’AMPA del Rei Pelayo. Inclusive participaron nel desfile d’Antroxu del 2023, onde los neños amarutaron d’obreros, reclamando obres na so escuela, y los comercios axuntáronse a la protesta. "Podríemos dicir que más qu’un desfile foi una manifestación", fixo Gallego.

En relación con esti añu escolar, ensin reformes a la vista once meses dempués del zarru del Rei Pelayo, los alumnos axúntense a les 08.40 hores nel portón traseru del centru, na cai Severo Ochoa, onde empiecen la so ruta per Juan Alvargonzález. Esti añu diez comercios más axuntáronse a la llucha de los colexos, onde dende l’AMPA decidieron sacar una nueva iniciativa, "Camín seguru al cole con Pelayín", onde los neños del centru tienen agora cuarenta comercios de referencia en casu de problemes. "Siquiera mentanto nun puedan dir al so colexu, que’l camín se-yos faiga entreteníu", esplicó Gallego. Estos establecimientos enseñen una pegatina de Pelayín a la entrada, por que los escolares sepan ónde s’allegar si-yos fai falta ayuda. Nesi casu los comercios comprometiéronse a llamar a los padres de los estudiantes, o nel so casu a l’AMPA, pa poder ayudar a los neños frente a cualquier problema. Ente los que s’axunten a la iniciativa, rescamplen la "importancia de devolve-yos el colexu", compartió Ana María González, de la cafetería Bandana. "Nótase enforma que yá nun tán, sobremanera de tarde, porque mientres diben a actividaes les families aprovechaben a tomar un café", fixo la hostelera.

Los escolares tienen una cosa clara: "Queremos recuperar el nuesu colexu d’antes", compartió Aitana Rodríguez, una de les estudiantes de quintu de Primaria. "Siquiera caminamos xuntos y pásanos llueu", espresó Tomás Izquierdo, ún de los neños que camentó’l camín xuntos al cole. Cola collaboración de los comercios, los estudiantes aprovechen y faen una parada na panadería pa "merendar o comer cuando tenemos fame", esplicó Mateo González, frente a Ainhoa López, que prefier dir al quioscu Pili, al que lleva años diendo. "Ella vien muncho per equí", fizo Blenny Bautista, trabayadora del quioscu.

Ente los comercios axuntaos a la iniciativa, llibreríes, dentistes, cafeteríes y hasta centros de fisioterapia, como Fernández Blanco, que la so alministrativa Susana Pertierra tien claro que "ser del barriu y nun s’axuntar a la iniciativa nun puede ser". Amás, Pertierra nun dulda n’esplicar que "primero axuntámonos a facer barriu, y ensin duldar axuntámonos a ayudar en tolo que podamos a los estudiantes" yá que dende’l centru consideraron que "tar por si acasu ye meyor que nada", remató Pertierra.

Anguaño’l colexu ta a la espera de reformes y dende l’Asociación de Madres y Padres d’Alumnos firmóse una carta en respuesta a les declaraciones de la conseyera d’Educación, Lydia Espina, que calificó de "atrevío" falar de plazos pal proyectu d’igua del edificiu. L’AMPA espresa na carta la so esmolición pola demoranza n’atopar soluciones y solicita encurtiar los plazos de llicitación pa resolver el problema. "Ver que nun tán faciendo obra nenguna ponse cuesta arriba, sobremanera pa los neños y neñes del cole", concluyó Carla Gallego.