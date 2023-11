El deporte axunta al colexu Amor de Dios (Uviéu) con otros cinco centros europeos –de Francia, Dinamarca, Hungría, Italia y Serbia– dientro d'un proyeutu "Erasmus+". Doce alumnos y cuatro profesores húngaros del colexu Tápiószólós-Ujszilvás Református Általános Iskola és Óvoda aportaron va unos díes a Asturies, devolviendo la visita fecha polos estudiantes del centru uvieín pa "compartir actividaes deportives, amás d’adquirir conocencies sobre’l sistema educativu", aseguró Pablo Alonso, profesor d’Educación Física ya Inglés.

Nestes xornaes, los estudiantes de tercer cursu de la ESO de los dos colexos trabayaron nel proyeutu "Let’s Live the Olympic Dream Together! (¡Vivamos el suañu olímpicu xuntos!)". Esta iniciativa, que foi galardonada col "Grand Prix of the European Citizenship Education", foi propuesta pol centru francés College les Colliberts, de Saint-Michel en I’Herm, "aprovechando la celebración esti añu de los Xuegos Olímpicos en París", esplicó Alonso.

El centru uvieín tien acreditación "Erasmus+" pa cinco años, de 2022 a 2027. Nesti periodu van disponer de financiamientu p’afalar oportunidaes de movilidá d’aprendizaxe a los alumnos y a los docentes. Nesti programa, cofinanciáu pola Unión Europea, participen xunto a estos trés colexos, l’uvieín, l’húngaru y el francés, l’italianu ICS O. Orsini de Castiglione della Pescaia, el serbiu OS Svetislav Golubovic Mitraljeta y el centru danés Skovvangskolen.

Pa los sesenta estudiantes del centru Amor de Dios ye "una esperiencia impresionante", aseguró’l docente. Alumnos uvieínos viaxaron a Dinamarca, Hungría y Bélxica y en mayu van dir a Francia gracies a esta iniciativa. Y recibieron la visita de los sos socios. La postrera foi la de los estudiantes húngaros que fixeron un taller xunto a los sos compañeros del centru Amor de Dios, que-yos aprendieron deportes que nun teníen practicao.

Xugaron al baloncestu, floorball (un deporte asemeyáu al h.oquei), golf y pádel. L’actividá de golf, entamada pol Campu Municipal Golf Les Caldas, consistió, de mano, nuna hora de golpe llargu y curtiu pa conocer la téunica del deporte y, de siguío, participaron nun tornéu. Amás, nes sesiones d’Educación Física prauticaron dellos xuegos cooperativos.

Tamién asistieron a una charra del medallista paralímpicu asturianu Alberto Suárez Laso, qu’allegó al colexu. L’alcuentru del programa "Erasmus+" incluyía una vidiuconferencia de trabayu col restu de socios yá que, amás de compartir la práutica de deportes, trabáyase en "el desenvolvimientu de les competencies dixitales, matemátiques, llingüístiques y l’espíritu entamador, ente otres", señala’l colexu.

L’alumnáu d’entrambos países fixo un proyectu d'investigación sobre los respeutivos sistemes educativos y disfrutaron d’una clas de Ciencies Naturales y Sociales cola metodoloxía "Real life education (Educación nel mundu real)", qu’incluyó una visita cultural a Uviéu, a Xixón y al so Acuariu. "Foi una oportunidá bárbara, pal alumnáu y pa tol colexu, de convivir con otros alumnos y profesoráu europeos", sorrayen dende’l centru.

Camienten los docentes qu’esta esperiencia "enancha los sos horizontes y abre les sos mentes a nueves realidaes, utilizando la llingua inglesa y, dacuando, la francesa, como vehículu de comunicación". Tamién sirve esti proyeutu p’afalar oportunidaes de movilidá d'’aprendizaxe del profesoráu dientro d’un trabayu d’anovación pedagóxica.