El conceyu de Llanera punxo va meses –primero d’acabar el pasáu cursu escolar– a disposición de les families de los colexos de Posada, Llugo y San Cucao un serviciu de "atención hixénica". La iniciativa consiste na contratación d'una auxiliar esterna que s'encarga de mudar de ropa a los neños d'Infantil y Primaria nel casu de que sufran escapes d'orina o s'empuerquen y los sos pas nun se puedan allegar al centru educativu.

Dende’l colexu públicu San José de Calasanz de Posada indiquen que "la mayoría de les families de los menores escolarizaos nel centru apuntóse a esti serviciu". Lo mesmo pasa en San Cucao, onde la so directora, Cristina Calama, asegura que "alredor d’un 80 por cientu de les families autorizaron esti serviciu".

Y ye que, pa qu’una auxiliar, procedente d'una guardería o d’otru centru infantil cercanu a la zona, s’allegue pa mudar a los neños, fai falta, ensin esceición, l'autorización de los proxenitores.

Calama indica que "se-y da munchu usu, sobremanera na primer etapa d’Infantil". Diz, amás, que "nós tenemos xornada partida nel colexu, colo que los neños pasen equí más hores que los que van a un centru con xornada continua". Esti ye’l casu del colexu de Posada, dende’l que afirmen que "a principios de cursu, colos neños de 3 años, l'auxiliar tuvo que movese munches vegaes hasta’l colexu porque son mui pequeños y tienen más problemes de control d'esfínteres". Esti añu "los desplazamientos son más puntuales", dicen.

Los menores tienen que dexar nel colexu, a disposición de los profesores o de l’auxiliar correspondiente, una muda completa pa poder utilizala en casu de que tengan un "accidente".

Una de les madres qu'autorizaron esti serviciu nel centru de Posada ye Silvia Castro, que tien un neñu de 3 años qu'entamó esti 2023 el cursu escolar. "Abúltame un serviciu pernecesariu, sobremanera pa los padres que trabayamos, como ye’l nuesu casu. Considérolo daqué imprescindible". Y ye que, munches vegaes, "nun puedes interrumpir la to xornada llaboral solo pa dir a mudar al neñu al colexu". Poro ye que Castro indica que "a Martín yá me lu mudaron dos vegaes desque empezó’l cursu, porque nin el so pá nin yo podemos alleganos al centru".

El contrapuntu ponlu Beatriz Muñiz, que tien dos neñes nel colexu públicu de Llugo de Llanera. Una d'elles cursa Primaria, pero Nerea acaba d'empezar al colexu. Muñiz nun autorizó’l serviciu "porque nós tenemos siempre a dalguién en casa que puede averase a mudar a la neña en casu de necesidá, como’l mio maríu o la mio suegra". Sicasí, considéralu, mesmo que Castro, "un serviciu básicu p'aquellos padres que trabayen”. "Los profesores, por un escape de pis nuna ocasión determinada, suelen facelo ellos, nun piden el desplazamientu de l’auxiliar".

Muñiz amiesta amás que "lo oportuno sería dexalo pa les families que realmente lo necesiten. Hai padres que trabayen tol día y nun tienen oportunidá d’averase al colexu". Por eso llamenta que "hai muncha xente qu’autorizó’l serviciu por pura comodidá y non porque de verdá-yos faiga falta".

Mesmo dende los centros educativos como dende les families consideren que’l serviciu de "atención hixénica" ye un pasu alantre en "la conciliación familiar", suponiendo un gavitu p’aquelles families nes qu’entrambos proxenitores trabayen y nun pueden tener a nengún familiar en casu de necesidá.