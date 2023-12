Los conocimientos de los adolescentes españoles en matemáticas, ciencias y lectura han empeorado en general respecto al año 2015, asegura el nuevo Informe PISA 2022, lanzado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y es que el rendimiento medio de los estudiantes de 15 años en España es, en las tres materias, "significativamente más bajo que en 2012 y en 2015, la última evaluación cuyos resultados son plenamente comparables a los de 2022, a nivel nacional", asegura el estudio.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) evalúa los conocimientos y capacidades de los jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Las pruebas exploran la capacidad de los alumnos para resolver problemas complejos, pensar de forma crítica y comunicarse eficazmente. En la investigación han participado 690.000 estudiantes de institutos de 81 países. En España se han sometido a estas pruebas 30.800 alumnos y alumnas de 966 centros educativos, es decir el 90% de los estudiantes de 15 años del país.

Por encima de la media de la OCDE en matemáticas.

El 73% de los quinceañeros españoles ha alcanzado el nivel 2 en competencias matemáticas, dos puntos por debajo que en la anterior edición del informe, pero por encima de la media de la OCDE (69%). Los alumnos y alumnas que superan este nivel son capaces de interpretar y reconocer cómo representar matemáticamente una situación sencilla, como, por ejemplo, comparar la distancia total entre dos rutas alternativas. España ha obtenido 473 puntos (la media de la OCDE es 472) en esta materia, 13 menos que en la edición del año 2015. Por comunidades autónomas, las que han obtenido mejor puntuación son: Castilla y León (499), Cantabria y Asturias (ambas con 495 puntos). El Informe PISA 2022 también destaca que el 6% de los estudiantes en España han sido capaces de alcanzar la puntuación máxima en esta asignatura, es decir el nivel 5 o 6 en la prueba, aunque este porcentaje se sitúa tres puntos porcentuales por debajo de la media de los territorios que conforman la OCDE.

Comprensión lectora: uno de cada cuatro jóvenes no entiende lo que lee.

Uno de cada cuatro (24%) adolescentes en España no tiene un buen nivel de comprensión lectora, es decir, no superan el nivel 2. De hecho, la puntuación que ha obtenido el país en este aspecto es de 474 puntos, 22 por debajo de los recogidos en el informe PISA 2015. Sin embargo, esta cifra no se aleja de la de media de la OCDE, tan solo 2 puntos por encima (476). Estos jóvenes tienen dificultades para identificar la idea principal de un texto y encontrar información. Por comunidades autónomas, las que han obtenido mejor puntuación son: Castilla y León (498), Asturias (497) y Madrid (496). En el lado opuesto, un 5% del alumnado destaca por su excelente comprensión lectora, obteniendo un nivel 5 o 6 en las pruebas (7% en la media de la OCDE). Este pequeño porcentaje de adolescentes es capaz de comprender textos largos, manejar conceptos abstractos y establecer diferencias entre hechos y opiniones en él.

El 80% puede identificar fenómenos científicos correctamente.

El 79% de los quinceañeros alcanzaron, por lo menos, el nivel 2 en ciencias, 3 puntos por encima de la media de la OCDE (76%). Esto significa que 8 de cada 10 son capaces de reconocer la correcta explicación de fenómenos científicos conocidos y pueden utilizar estos conocimientos para identificar si una conclusión es válida basada en los datos proporcionados. Aun así, solo el 5% del alumnado destaca por su excelencia en esta rama de conocimiento (7% de media en los países de la OCDE), lo que significa que han alcanzado el nivel 5 o 6 en este Informe PISA 2022. Estos chicos y chicas pueden aplicar de forma creativa y autónoma sus conocimientos sobre ciencias a una amplia variedad de situaciones, incluidas las que no les resultan familiares España ha obtenido una puntuación media de 485 en ciencias, la misma cifra que marca la media de la OCDE, aunque en esta edición ha bajado su puntuación en 18 puntos respecto al año 2015. Por territorios destacan: Castilla y León, y Galicia (ambas con 506 puntos) y Cantabria (504).

El apoyo de las familias, fundamental.

Los datos que se desprenden del Informe PISA 2022 demuestran que las familias que se involucran con las escuelas y el aprendizaje de los adolescentes han decrecido sustancialmente entre 2018 y 2022 en muchos países. En 2022, el 46% de los padres y madres de los jóvenes contactaron por iniciativa propia para interesarse por los progresos de sus hijos, cuando en 2018 este porcentaje era del 54%. "Los jóvenes que pertenecen a sistemas educativos que muestran tendencias positivas en cuanto a la involucración parental entre 2018 y 2022 tienden a obtener resultados estables o mejores en matemáticas", concluye el estudio.