El sistema educativu español tien anguaño de media unos 32 ordenadores por cada 100 alumnos en Primaria. Los estudios estatales apunten que 8 de cada 10 profesores utilicen tecnoloxíes de la información y les comunicaciones (TIC) nel desenvolvimientu de les sos clases. Nesti marcu académicu, les nueves xeneraciones d’estudiantes entamen la so etapa formativa con una ferramienta qu’entrepasa por muncho los métodos tradicionales que guañaben nos enceraos. Nel Licéu Mierense, el profesoráu amplía la programación oficial con clases de competencia dixital. Los Colexos Profesionales d’Inxeniería Informática (COIIPA y CITIPA) acaben de tar nel centru buscando afalar nos alumnos una vocación profesional relacionada col mundu de los ordenadores y la programación.

"Lo más importante a estes edaes ye que los neños entiendan el funcionamientu d’un ordenador, más que llograr que puedan trabayar con programes concretos", señala José García Fanjul, vicedecanu de COIIPA. Anque les nueves xeneraciones tean creciendo casi venceyaes orgánica y emocionalmente a máquines electróniques y espacios dixitales, los profesionales ven que fai falta empobinar esta formación escontra l’estudiu d’inxenieríes venceyaes al sector, cuanto si más a la informática. "Fáennos falta más inxenieros nun campu nel que’l desempléu nun esiste", remarca José García.

L’actividá desenvuelta nel colexu Licéu Mierense enmárcase dientro de la novena edición de "La hora del códigu". El programa llegó a más de 4.100 estudiantes asturianos, lo que vino a ser tar presente en 220 aules a lo llargo de la pasada selmana. L’oxetivu ye abrir les mentes de los neños por que vean l’usu del ordenador non solo como una ferramienta funcional, sinón como un dispositivu con mecanismos d’articulación detrás del que ta l’inxeniu humanu: "La informática ta en too lo que nos arrodia. Un simple coche tien millones de llinies de códigu que faen posible’l so funcionamientu y control", esplíca-yos José García a los alumnos.

Los talleres tienen una duración d’una hora y van empobinaos a alumnos d’ente primeru y sestu de Primaria. A la iniciativa axuntáronse colexos d’Uviéu, Xixón, Avilés, Llanera, Siero, Candás, Cangues d’Onís, Mieres, Llangréu o Ribeseya. Los escolares reciben nociones básiques de programación "pa enseña-yos el descomanáu mundu de posibilidaes qu’ufierta la inxeniería informática".

"Queremos proponer una perspectiva lúdica y prestosa pa intentar esconsoñar nel alumnáu vocaciones que puedan acabar empobinándolos escontra estudios d’inxeniería informática", señalen los responsables del proyectu. Al traviés de videoxuegos como Minecraft o los Angry Birds, l’oxetivu ye dir introduciendo, a poco y a poco, aspeutos del pensamientu computacional, la intelixencia artificial y la programación.

"La hora del códigu" ye una propuesta formativa enmarcada dientro d’un programa d’ámbitu internacional. Nel Principáu d’Asturies desenvuélvese gracies a la collaboración de la Conseyería de Presidencia, Retu Demográficu, Igualdá y Turismu; Xixón Impulsa; Avilés Isla de l’Anovación; el conceyu de Siero; el departamentu d’Informática de la Universidá d’Uviéu; el CAST; ArcelorMittal; Capgemini; Capsa; Caxa Rural d’Asturies, ya Izertis.