Los niños empiezan a usar la tecnología a edades cada vez más tempranas. Para que esta les reporte beneficios es importante que empiecen a utilizarla en el momento adecuado y que se mantengan al margen de los riesgos que supone.

En este sentido, la regla 3-6-9-12 puede convertirse en un excelente punto de partida. Se trata de un método creado por el psiquiatra francés Serge Tisseron, de la Universidad de Nanterre, en París, para regular el uso de la tecnología en los niños. Básicamente, la regla establece la edad "ideal" a la que los niños deberían tener acceso a los diferentes tipos de tecnología, desde la televisión, tablets y videojuegos hasta los ordenadores y por último, los móviles e internet.

–Hasta los 3 años, sin acceso a la televisión. Diversos estudios han demostrado que hasta los 3 años los niños no aprovechan los beneficios de la televisión. De hecho, una investigación realizada por expertos de la Universidad de Washington y publicada en la revista "Archives of Pediatric and Adolescence Medicine" encontró que el uso excesivo de la televisión en los primeros años de vida puede ralentizar el desarrollo del lenguaje y la memoria en los niños. Asimismo, otro estudio desveló que el uso frecuente de la televisión aumenta el riesgo de obesidad infantil.

–Hasta los 6 años, sin acceso a los videojuegos y tablets. Los videojuegos suelen ser muy adictivos, por lo que cuando se introducen en la vida de los niños rápidamente monopolizan toda su atención. Obviamente, esto repercute en todas las esferas de su vida y puede hacer que los niños pierdan el interés por otras actividades educativas que les reportan mayores beneficios para su desarrollo y aprendizaje y que resultan vitales en la adquisición temprana de algunas habilidades cognitivas.

–Hasta los 9 años, sin acceso a internet supervisado. Internet es una herramienta muy útil para los niños. Sin embargo, el uso de la red a una edad muy temprana también implica algunos riesgos ya que pueden encontrarse con contenido no adecuado para su edad, lo cual puede resultar contraproducente. Supervisar la navegación infantil y usar aplicaciones de control parental puede ser de gran ayuda en estos casos, pero la mejor solución es mantener a los niños alejados de internet hasta que estén preparados para aprovechar todos sus beneficios, alrededor de los 9 años.

–Hasta los 12 años, sin acceso a internet sin regulación parental. A los 12 años la mayoría de los niños ya han desarrollado algunas habilidades en internet, saben navegar y en muchos casos son capaces de determinar si un sitio es fiable o no, por lo que están preparados para utilizar internet sin la supervisión de sus padres. Sin embargo, a pesar de ello es importante establecer algunas pautas sobre el uso de internet en casa, como determinar horarios y establecer algunas normas para su uso responsable.