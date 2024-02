L’Antroxu nun ye daqué nuevu. Va cuantayá, nes primeres décades del sieglu XX, Avilés festexaba estos díes con personaxes, taben los de lluz y los d’escuridá, los "guapos" y los "feos", unos mazcaritos que dende va dellos años tornen a les cais. Y too gracies a Pepe Venancia y otros informantes que restolaron na so memoria pa recuperar a "El Cornelu", "La Vieya", "El Follosu" y otra bona montonera d’ellos. La asociación "Vezos" y el coleutivu "Abillés" diéron-yos forma a esos mazcaritos que va dellos díes visitaron el colexu Marcelo Gago d’Avilés.

Ehí taben "El Gruñu", que tien cara gochu; "El Follosu", que ta fechu con panoyes de maíz; "El Xiru" y "La Xira", que diben con "ropa buena", la cara tapada, teles y caretes de color blanco y que n’orixe taben venceyaos col poder social y económicu, ye dicir, burgueses de los entamos de sieglu. Nesos antroxos populares d’eses dómines y anguaño que vuelven a enllenar les cais, esos "guapos" son los que canten, baillen, toquen instrumentos, son irónicos y provoquen. Nesi grupu taben l’alcalde, el guarda, el soldáu, el mélicu, el cura, el galán, la madama... Esos personaxes xúntense a los "feos", los qu’usen mázcares d’animales o antropomorfes y visten ropa vieya, pieles, cuernos, fueyes, cañes, lleven esquiles... Suelen ser revoltosos, asusten y faen ruios. Y d’eso saben abondo los escolinos del Marcelo Gago: una, porque lleven dellos díes estudiando esos personaxes, y otra, porque-yos cuntaron la so hestoria a los sos compañeros del Marcos del Torniello, tamién d’Avilés.

Los escolinos enllenaron el patiu con "ropes d’andar per casa", colo que pañaren enantes de dir pal colexu. Llevaben camisetes de los pas y mas o gorres, cascos y otros trapos que nun tienen que ver con antroxos de superhéroes, ente otros.

La xornada entamó cola presentación de los personaxes del Antroxu tradicional al alumnáu d’Infantil del Marcelo. Nel patiu hebo bailles y xuegos dende les 10.00 hores. Demientres, nes aules los mayores de sestu de Primaria desplicáben-yos a los sos compañeros de tercer y cuartu del Marcos del Torniello los antroxos tradicionales d’Avilés, como "El Cornelu". Depués, hebo taller de mázcares. Teníen que pintar la mázcara de "El Xiru" y deprender un pocoñín más del "guapu de la chistera". De siguío, entamó "La Folixada". La gaita y el tambor de "Xáreu d’Ochobre" marcaben el ritmu.

"El Xiru ye un personaxe mitolóxicu", espresa Dani Miranda, que garra una mázcara cola mandrecha. Yago de Miguel y Alicia Vázquez enumeren los mazcaritos que deprendieron en clas: "La Vieya, El Follosu, El Cornelu... y el Gruñu... El que más me presta ye La Vieya", apunten al tiempu que dellos rapacinos entamen a baillar la "Danza d’El Cornelu", una pieza na que participen "El Xiru", "El Gruñu" y tamién "El Follosu", y toos xuntos salten y glayen, incordien y, como revolvinos que son, xueguen colos rapacinos a imaxinar que va cuantayá, n’Avilés, l’Antroxu yera diferente y más asemeyáu a vistise coles ropes d’andar per casa que non a mercar un antroxu nun bazar.