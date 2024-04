Pinta’l patrimoniu avilesín y deprende

Una "marea colorada" enllenó les cais d’Avilés el vienres pasáu. Diben armaos con pintures, con rotuladores y ceres, y una bona montonera d’idees col envís de da-y color a la ciudá y deprender con cada ún de los requexos qu’atopaben pel camín. L’oxetivu yera cenciello: afondar nel patrimoniu avilesín. Trescientos escolinos de Primaria del Santo Ángel fueron los protagonistes de la xornada. "L’oxetivu ye que les xeneraciones más moces conozan la importancia del patrimoniu d’Avilés, non solo como destín turísticu, sinon tamién como un faru o exemplu de lo que podemos algamar cuando trabayamos en comunidá y con determín", espón el centru educativu alrodiu d’una salida na que los rapacinos de Primer cursu hasta Sestu esfrutaron dibuxando.

Cada cursu afondó nun espaciu de la ciudá. Asina, los de Primeru enllenaron el so bloc de dibuxu con imáxenes de la ilesia de Sabugo y la plaza d’abastos, la que lleva’l nome de Hermanos Orbón y t’arrodiada de soportales. Trabayaron por pareyes. Mikel Díaz, por exemplu, compartió la esperiencia cola so compañera Laura León y asina hasta enllenar tolos espacios de la ciudá. Otru grupu conoció la foca del parque del Muelle y deprendió la so historia y hebo tamién clases que-yos dio por pintar el xatu del parque del Carbayéu y l’horru y recordar esa Avilés rural que va cuantayá taba no que anguañu ye’l centru.

Alumnos pinten nel Parche. / Santo Ángel

Demientres los de Terceru enllenaron la so llibreta con llínees qu’asemeyaben ser la Casa conceyu y el palaciu del indianu gozoniegu Rodrigo García-Pumarino que va nueve años foi un cine y anguaño un restaurante. Amás del patrimoniu hestóricu de la ciudá, otros escolinos pasiaron hasta l’otru llau de la ría pa dibuxar l’entornu del Centru Niemeyer, onde los rapacinos deprendieron el valir artísticu de la llínea curva, tan presente na obra del arquitectu brasileñu que da nome a esi espaciu cultural.

Alumnáu de Sestu nel parque del Carbayéu. / santo angel

Mentantu pintaben, los escolinos deprendíen daqué más de hestoria, d’edificios, de les places y de les cais más emblemátiques d’Avilés, una ciudá medieval qu’agora quier recuperar daqué d’esa dómina cola reconstrucción de parte de la muria qu’arrodiaba el cascu vieyu. Y too enantes de que la ciudá fuera va más de mediu sieglu un referente industrial cola llegada d’Ensidesa, ente otres fábriques.

"La ciudá recuerda qu’el pasáunon ye solo el prólogu de la nuestra hestoria y qu’el futuru ta enllenu de posibilidaes p’aquelles persones que quieran suañar y construyir un mundu meyor", desplica el Santo Ángel pa referise a la salida del vienres pasáu.

Semeya de familia de Primaria del Santo Ángel. / santo ángel

Los trescientos estudiantes de Primaria del Santo Ángel salieron del centru a les 09.30 hores. Toos diben col uniforme coloráu, una mochila, una llibreta con pintures de colores y un aperitivu de media mañana. Depués, antes de xubir de vuelta pal centru educativu del barriu del Nodo, toos xuntos pararon nes escaleres de la ilesia de Sabugo pa facese una semeya, una semeya de familia porque d’eso tamién diba la salida por Avilés, de xenerar comunidá.

Con eses blimes, los estudiantes del Santo Ángel yá saben muncho más de la ciudá onde viven. El patrimoniu llocal malapenes tien secretos pa esi numberosu grupu d’estudiantes que d’arte tamién podíen dar delles llecciones. Mentantu, la "marea colorada" pinta y deprende y ye capaz d’averase a la hestoria d’Avilés con otros güeyos.