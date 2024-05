Les sos señoríes los escolinos

Y fueron diputaos y diputaes per un día. Escolinos de quintu y sestu cursu d’Educación Primaria participaron na sesión parlamentaria celebrada ayeri, onde, asemeyando per unes hores a los parllamentarios electos, presentaron delles proposiciones non de llei y solicitaron el votu de los sos compañeros nel hemiciclu p’aprobales. Na actividá, entamada pol Foru Comunicación y Escuela, participaron 61 escolares de cuatro colexos allugaos nel occidente asturianu: La Paloma, de Castropol; Xovellanos, d’A Veiga; el Colexu Rural Agrupáu (CRA) Ozcos, de Santalla d’Ozcos, y el CRA Ría del Eo, d’A Veiga. Voceros de los distintos colexos fueron pasando, introducíos por Juan Cofiño (PSOE), presidente de la Xunta, pa esponer los sos problemes y proponer soluciones delantre de Delia Campomanes, (IX-Convocatoria por Asturies), José Agustín Cuervas-Mons (PP), Pilar Fernández Pardo (PP) y Celia Fernández (PSOE).

Laura Santamarina, na tribuna d’oradores. / Analía Pello

"La escasa ufierta de medios de tresporte y lo costoso d’estos ye un problema grave pal occidente asturianu", esplicó Ian Loureiro Hernández, estudiante de 6.u de Primaria del colexu La Paloma. "Los viaxes son mui llargos y percaros, lo que nos torga l’accesu a les rexones urbanes d’Asturies", indicó Loureiro Hernández, "amás de los problemes p’aportar a les nueves tecnoloxíes, la falta de biblioteques, piscines, teatros… Merecemos una educación calidable", remató’l castropolense. A manera de solución formuló la proposición non de llei (PNL) del grupu parlamentariu La Paloma (porque los partíos políticos estremáronse según les distintes entidaes educatives) "la reducción de los costos del tresporte de los alumnos del occidente d’Asturies a la zona central". Un ésitu dafechu: 41 pequeños diputaos votaron a favor y depués de la so aprobación un sonoru aplausu enllenó l’hemiciclu asturianu.

Ian Loureiro espón énte los «diputaos» les sos idees sobre los medios de tresporte pal Occidente. / Analía Pello

Mesmes esmoliciones, anque con distintu enfoque, enseñó na Xunta Xeneral la vocera de sestu cursu del colexu Xovellanos, Laura Santamarina Álvarez. La so intervención pa pidir el votu a favor de la PNL "El fomentu de programes educativos afayaos a les necesidaes del mediu rural" pasó por solicitar la collaboración activa d’asociaciones ya instituciones, y afitóse especialmente en que "el contactu col mediu rural ye de vital importancia pa caltener esi patrimoniu inmaterial que fai a Asturies tan importante". Con cuenta de combatir esti problema’l grupu de Xovellanos pidió más formación educativa y afayada a les redolaes rurales. Esta vegada la mayoría tamién xugó al so favor: 43 votos favorables, namás 4 contrarios y 13 astenciones.

Cola cara atacada de felicidá compareció Hugo Alonso Fernández, voceru del grupu parlamentariu CRA Ozcos. Esmolecíu pola preservación de los castañeos, Alonso Fernández esplicó que precisamente estos árboles "son los que garantizaron la supervivencia de los asturianos y asturianes na rexón: daben madera pa construyir y calecer el cuerpu y castañes pa enllenar l’estómagu". La creación de soutos –una corralada artificial poblada de castañales– foi la midida propuesta pa nun los perder. Otru de los peligros que sufre la rexón ye la plaga de l’aviespa de la castañal, que "destrúi poblaciones enteres de castañales matando exemplares centenarios y menguando la so reproducción", fixo Alonso Fernández. Con cuenta d’atayar esa mengua’l grupu parlamentariu CRA Ozcos propunxo potenciar la rentabilidá económica de los soutos, la quema de biomasa y, en xunto, de l’apicultura y la micoloxía "p’aquellos que quieran quedase y entamar n’Asturies". Sicasí, los parllamentarios oscenses tornaron a la so localidá cola negativa del hemiciclu asturianu depués d’una axustada votación. Y ye que fueron 25 los votos en contra, 21 los favorables y 15 les astenciones.

Al tiempu, el grupu parlamentariu CRA Ría del Eo allegó a la sesión pa poner el focu nos que quieren quedase y "apostar polo rural como garantía de desarrollu sostenible", asina foi la so PNL. Yeray Pasarín Martínez, alumnu de 6.u, fixo’l llabor de voceru y solicitó una "educación pública, gratuita y calidable, tamién nel entornu rural, con garantía de recursos dixitales y docentes", porque, a xuiciu del colexu, "esa ye la única forma de garantizar el futuru". Ensin dulda la propuesta que más xunió a los escolares, prueba d’ello foi la so aprobación con 44 votos a favor, 6 en contra y 11 astenciones.

Ente rises y con un sentimientu de prestu xeneralizáu, estos pequeños parllamentarios tornaron a les sos respeutives localidaes ensin dexar primero de sacar una semeya "pa l’alcordanza".