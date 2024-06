Un proyeutu escolar qu’acocora a los mayores de Navia

Los alumnos de terceru de la ESO del colexu Santo Domingu de Navia tán embarcaos nun proyeutu mui singular que los llevó a estrechar llazos colos usuarios de la residencia San Francisco y Santa Rita, de Navia. Sol títulu "Mañanas memorables", nun ye namás que visiten a los mayores cada quince díes, sinón que dieron forma a una propuesta empresarial que podría ayudar a meyorar el día a día d’estes persones y los sos cuidadores. Pa poner el ramu a la idea, esti proyeutu acaba de recibir un premiu de parte de l’Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas).

Los estudiantes premiaos posen cola profesora nel patiu del colexu Santo Domingo. / LNE

Cunta la xefa d’estudios del centru, Diana Álvarez, qu’empezó too ello en Navidá con una salida que fixeron pa ver l’allumáu navidiegu xunto a los mayores de la residencia. Ehí nació un proyeutu interdisciplinar que se desenvolvió ente les asignatures de Valores y Emprendimientu. Na primera, trabayóse’l calter social, estrechando llazos colos usuarios de la residencia naviega. Asina, los xueves cada quince díes faise una visita al centru y estudiantes y mayores salen xuntos, al par de les voluntaries de Cáritas, a dar un paséu pela capital naviega. "Na hora de Valores vamos a la residencia y sacamos a los mayores a ver el mercáu y a pasiar pela redolada del casinu y el parque. Gústanos muncho y a ellos présta-yos", apunta la estudiante Lorena Pérez.

Una imaxe de los alcuentros. / LNE

Al pie d’ella, el so compañeru Nacho González da cuenta de lo gratificante que ta resultando esta aventura: "Encántame porque, quitando a los mios güelos, nunca tuviera con xente mayor. Presta muncho, siénteste bien contigo mesmu y, al tiempu, sientes que tas faciendo daqué bono". La docente Diana Álvarez da fe de la maxa que se produz nestos alcuentros: "Ye perguapo velos interactuar, hai que vivilo. De primeres, teníemos mieu de cómo podría resultar, pero foi fantástico y esperamos poder repetir n’otros años".

Mozos y mayores posen nel parque Ramón de Campoamor nuna de les sos salíes. / LNE

De manera paralela, na asignatura de Emprendimientu punxéronse al llabor pa diseñar un proyeutu específicu d’atención a los mayores. En concretu, una empresa de servicios d’acompañamientu pa dar una posa y sofitu a los cuidadores de persones dependientes. Amás, desarrollaron una aplicación móvil de siguimientu pa que los cuidadores pudieren saber en cualquier momentu cómo s’alcuentra’l so ser queríu. Esta propuesta d’acompañamientu pon especial atención na parte teunolóxica, dándo-yos la posibilidá d’aidar a los mayores a desendolcase nel usu de nueves teunoloxíes pa que se sientan seguros y pierdan el mieu.

La gala de recoyida del premiu, celebrada en Xixón. / LNE

Foi al traviés d’una escursión entamada por Aefas cuando s’enteraron de la esistencia del programa "Empresa familiar nes aules" y nun duldaron en presentar el so "Mañanas memorables", al que definen "como una iniciativa que busca tresformar el xeitu en que la nuesa comunidá ve y trata a les persones mayores". Na xustificación del proyeutu, el centru rescampló que la so propuesta contribúi non solo a dinamizar la economía local, dexando a los mayores salir y realizar les sos xestiones diaries, sinón qu’afala la creación d’empléu.

La propuesta del colexu Santo Domingo resultó premiada na categoría de la ESO, na tercer edición del concursu, y va unos díes recoyeron el premiu nun actu en Xixón. A esta iniciativa d’Aefas axuntáronse once empreses familiares y más de 600 alumnos de doce centros educativos asturianos. Caún de los alumnos naviegos llevó a casa un llote de productos, mesmo qu’entraes pa competiciones deportives, un bonu de viaxes n’Alsa y un reló deportivu. "Tamos percontentos con esti proyeutu y, pa enriba, que nos premiaren ta perbién", señala la docente. Amás, desarrollaron un proyeutu empresarial vidable que, oxalá, dicen, daquién pueda llevar a la práutica dalgún día.