El colexu Miguel de Cervantes, inspiración mediuambiental

El verde resplande nel colexu Miguel de Cervantes. El centru del Cerilleru, en La Calzada, ta enfotáu nel proyeutu "Xixón EcoResiliente" y, concretamente, nel plan de minibosques urbanos. Y amás ta de norabona, una y bones qu’un xuegu de cartes qu’anició d’una idea nes sos aules va repartise per tolos centros educativos de la ciudá. Un induldable honor pal Cervantes, como confiesa’l so director, Yago Aguirre. "Ye una pasada", diz. La iniciativa taba ehí, pero tocaba da-y forma. Pa facelo aprució la empresa Desconectando, especializada n’aprendizaxe basáu en xuegos de mesa. La combinación de potenciar competencies educatives y la diversión ye una de les sos señes d’identidá. "Afalamos a los estudiantes a facer investigaciones, ilustraciones, busques…", apunta Félix Jiménez, direutor d’actividaes de Desconectando.

El diseñador Juan Hernaz encargóse del desarrollu visual, ilustración y narrativa de contestu históricu. ¿Y cuála ye la dinámica? La misión pasa por crear un minibosque col mayor valor botánicu. Con partíes de 2 a 4 xugadores y qu’avanza por turnos, los participantes tienen d’asitiar distintes especies de plantes en cuatro tipos de suelu: encinar, aliseda, carbayera probe y carbayera rica. El vencedor resulta ser el que llogre la máxima puntuación. "Queríemos que la mecánica resultara frescachona pa facer el xuegu entreteníu, que pruyera xugar", señala Félix Jiménez. El proyeutu tamién tien el sofitu del Conceyu xixonés, del Xardín Botánicu Atlánticu, del Ministeriu pal Tresformamientu Ecolóxicu del Gobiernu d’España y de la Fundación Biodiversidá.

Les cartes del xuegu "Minibosques de Xixón". / Juan Plaza

Yago Aguirre tienlo claro: "Los conocimientos asimílense muncho meyor con estes metodoloxíes. Ta demostrao y por eso trabayamos d’esti xeitu", indica’l direutor del colexu Miguel de Cervantes. Los escolares adquieren nociones sobre la estructura de les plantes, los tipos de fueyes o les especies botániques. Cada partida ye una esperiencia, un ratu didáuticu y entreteníu. Cuando Aguirre pregunta quién sabe en qué consiste’l métodu Miyawaki, dellos guah.es llevanten la mano. Ye’l casu de Mara Friera, qu’en disfrutando del xuegu saca una gran conclusión. "Hai que curiar los árboles y el mediuambiente", afirma Friera, que magar nun tar n’edá de conducir tira una conseña. "Tenemos d’usar menos los coches pa nun contaminar", asegura. "Los árboles fáennos respirar meyor", fae Dani Gómez.

Pela izquierda, Carla Felgueroso, Mara Friera, Sira Ximérez, Dani Gómez y Adai Vega, enantes d’una partida. / Juan Plaza

Nel cole hai un minibosque con bardayales pa que los escolares afiten los sos conocimientos "in situ", remarca Yago Aguirre. Tola comunidá educativa s’enfota nos proyeutos. Ello ye que’l primer día de cursu el nuevu profesoráu probó’l xuegu de "Xixón EcoResiliente", presente en cada clas y n’espacios como la biblioteca. Ellí, Guillermo Alejandro Rodríguez, Tyrion Rodríguez, Martina Carvajal ya Irene Gudín tienen un duelu mentanto Félix Jiménez atolena pa ellos y-yos recuerda’l funcionamientu primero d’empezar. "Aprendimos sobre les especies dominantes", resume Álex Montes, sentáu nuna mesa con dellos compañeros esgalazaos por echar una partida más. El logotipu del xuegu escoyóse por votación dempués de la presentación de propuestes por parte del alumnáu, que trabayó por grupos. L’aprendizaxe cooperativu ye la base del Cervantes.

Pela izquierda, Guillermo Alejandro Rodríguez, Martina Carvajal, Félix Jiménez, Irene Gudín y Tyrion Rodríguez, xugando. / Juan Plaza

"Oxalá’l xuegu garre vuelu y sirva pa dar a conocer el proyeutu de ‘Xixón EcoResiliente’, sería increíble", rescampla Yago Aguirre, director d’un colexu que punxo la semiente pa reivindicar el valor botánicu de la ciudá. Nel Cervantes, educación y entretenimientu van a comuña. El centru, nes sos cartes, nun tien un as so la manga, sinón un ablanu o un fresnu. Los minibosques van ser parte de les aules xixoneses, y el Cervantes presume de la so cuota de responsabilidá.