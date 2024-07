Estimula el cerebro de tus hijos durante las vacaciones de julio y agosto

Niños y adolescentes ya están de vacaciones. Por delante, dos meses para disfrutar al máximo del verano y de los días de asueto. Si bien un descanso tras el curso escolar nunca viene mal, sobre todo para los más pequeños, los expertos advierten que en este periodo disminuyen notablemente las habilidades de aprendizaje debido a la falta de actividad. De hecho, la última investigación Collaborative for Student Growth elaborada por NWEA, revela que en los cursos de Primaria, las habilidades matemáticas disminuyen durante las vacaciones de verano para el 70%-78% de los estudiantes, y las habilidades de lectura, para el 62%-73%.

Unos datos que hacen necesario buscar formas de seguir estimulando el cerebro de los más pequeños para que no olviden las habilidades y conocimientos adquiridos durante todo el curso. Las hay, y son realmente sencillas. Para empezar, los expertos recomiendan que los pequeños realicen actividades que no lleven a cabo durante el curso escolar, pues esto ayuda a activar diferentes partes del cerebro. Entre otras, el deporte al aire libre, la lectura, las manualidades o los crucigramas.

Deporte al aire libre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos una hora de ejercicio físico moderado al día para niños de entre 5 y 17 años ya que «este no solo aporta beneficios físicos y motores, si no también ayuda a la mejora de la autoestima y favorece un bienestar mental a través de la generación de endorfinas. Asimismo, mejora la atención, concentración y la memoria así como la creación de hábitos e incrementa las habilidades sociales». Este verano se han de buscar deportes que no suelen realizar a lo largo del año, como nadar en la playa o la piscina, hacer rutas por la naturaleza o ir de senderismo y hacer un pícnic.

Manualidades. Las actividades artísticas a través de diferentes materiales y elementos fomentan la creatividad e imaginación de los niños y niñas, además de ser una forma de expresión puesto que, sin darse cuenta, los pequeños expresan sensaciones y sentimientos cuando realizan este tipo de actividades como jugar con plastilina, el dibujo o la pintura. Durante la temporada estival los niños pueden dedicar tiempo a actividades como la cocina, pintar, dibujar o jugar con plastilina, pues de esta forma, se activarán partes de sus cerebros que normalmente no trabajan.

Sudokus y crucigramas. Juegos como los sudokus, crucigramas o rompecabezas son recursos que esconden conocimientos matemáticos a través del juego, fomentando un pensamiento lógico que ayuda al cálculo y la agilidad mental. Por otro lado, los videojuegos también mejoran la capacidad de respuesta de los niños, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual e incrementa la motivación, aunque ha y que ser muy cuidadoso sobre el tipo de videojuego que se elige.

Lectura e idiomas. Para conseguir que los niños y niñas tengan interés por la lectura y los idiomas, hay que entender los gustos de estos, preguntándoles por los géneros que les motivan o los países que les gustaría visitar en un futuro. Existen aplicaciones en el mercado que facilitan a los padres la personalización de la experiencia de sus hijos y desarrollar sus habilidades en la primera infancia, además de despertar su curiosidad por el mundo que les rodea.

Leer desde pequeños ayuda a la capacidad de atención, mejorando su capacidad de pensar con claridad y favoreciendo su comprensión, ortografía o redacción. Por su parte, muchos expertos recomiendan el aprendizaje de nuevos idiomas desde edades tempranas ya que se retienen mejor los conocimientos.

Planes diferentes. Asimismo, los expertos recomiendan hacer planes alternativos como acudir a museos en la ciudad, al cine o al teatro, pues este tipo de experiencias favorecen la unión familiar, además de tratarse de unas iniciativas enriquecedoras y entretenidas puesto que desarrollan su imaginación, mejoran sus habilidad comunicativas y les ayuda a gestionar sus sentimientos.