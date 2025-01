El Palacio de Granda impulsa la lógica matemática con innovadoras metodologías

En el Colegio Palacio de Granda, ubicado en Siero, la educación matemática trasciende los límites de las aulas tradicionales gracias al uso de herramientas innovadoras como encajar problemas de lógica matemática dentro de las ocho estrategias para resolver los problemas. Este enfoque no solo refuerza conceptos matemáticos fundamentales, sino que también cultiva habilidades críticas como el pensamiento lógico y la creatividad.

Un enfoque moderno para enseñar matemáticas. Los alumnos de tercero de Primaria del Palacio de Granda están participando activamente en actividades diseñadas para desarrollar su capacidad de razonamiento lógico. A través de problemas diseñados intencionadamente, los estudiantes enfrentan retos matemáticos interactivos que fomentan el aprendizaje autónomo y colaborativo.

La metodología utiliza problemas del mundo real para que los estudiantes analicen, modelen y resuelvan situaciones con estrategias matemáticas. Desde puzles geométricos hasta desafíos algebraicos, cada tarea está diseñada para estimular la curiosidad y profundizar en el aprendizaje. ¿Puede un niño/a de los primeros cursos de primaria resolver un problema de tres ecuaciones? Con la metodología correcta, la respuesta es sí. Incluso puede indagar de dónde proviene la información, organizarla y resolverla.

Aprendizaje adaptado a cada nivel. Uno de los aspectos destacados de esta metodología es su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de habilidad. Mientras los alumnos más jóvenes trabajan en conceptos básicos como patrones y secuencias, los estudiantes de niveles superiores abordan problemas complejos que integran varias áreas matemáticas. Este enfoque permite a cada alumno avanzar a su ritmo, fomentando una experiencia educativa inclusiva y personalizada.

¿Conoces las ocho áreas de resolución de problemas lógico-matemáticos qué trabajamos? Se trata de: 1.-Act it Out (actuar). 2.-Trial and Error (ensayo-error). 3.-Trial by improvement (forma sistemática). 4.-List or table (tabla o lista). 5.-Pattern (patrones). 6.-Simplify (simplificación). 7.-Working Backwards (resolución inversa). 8.-Álgebra (álgebra).

Resolución de problemas como pilar fundamental. El eje central de estas actividades es la resolución de problemas, una habilidad esencial en el siglo XXI. Los ejercicios invitan a los alumnos a plantear hipótesis, explorar múltiples soluciones y evaluar los resultados. Al cometer errores, los estudiantes aprenden a reconsiderar sus enfoques, lo que refuerza la resiliencia y el pensamiento crítico.

Por ejemplo, un reciente desafío planteó a los alumnos calcular el peso combinado de cuatro cajas de cartón durante nuestra colecta humanitaria para poder encajarlo en otro volumen como el furgón de recogida. Este problema no solo requería habilidades de número y cálculo, sino también de volumen, promoviendo un aprendizaje interdisciplinario y de propósito.

Beneficios para el desarrollo integral. Los docentes del Palacio de Granda han observado resultados notables:

- Mayor confianza matemática: Los estudiantes afrontan problemas con mayor seguridad y disfrutan resolviéndolos.

- Habilidades transferibles: Las estrategias aprendidas en matemáticas se aplican en otras áreas, como Ciencias o proyectos creativos.

- Trabajo en equipo: Muchos ejercicios promueven la colaboración, fortaleciendo habilidades sociales y de comunicación.

Una mirada al futuro. El éxito del uso de esta metodología en el Palacio de Granda es un ejemplo de cómo las metodologías se adaptan y pueden transformar la enseñanza de las matemáticas. Este enfoque prepara a los estudiantes no solo para exámenes, sino para enfrentar los desafíos del mundo real con confianza y creatividad.

Con estas iniciativas, el Palacio de Granda se posiciona como un referente en educación innovadora, demostrando que las matemáticas no solo son relevantes, sino apasionantes para las nuevas generaciones.