Los cantares con sabor a mar depréndense na escuela

La tradición ye daqué perimportante pa dellos territorios. Bona parte de la hestoria de Gozón, que ye’l conceyu más al norte d’Asturies, ta venceyada a la mar. Estos díes, Lluanco, la so capital, cellebra les sos fiestes d’iviernu, el Socorro, qu’amuesen una fonda cultura marinera. Los chigres enllénense de cantares, de temes marineros, d’habaneres que falen d’amor y de vezos, de costumes de cuantayá, de cuando los marineros viaxaben milles y milles allalantrón, más p’allá del horizonte, y tardaben díes y selmanes en tornar. El colexu La Canal de Lluanco caltién esos raigaños y cuida qu’esos cantares nun muerran coles xeneraciones nueves. Poro, dende va dellos años una bona manera d’averase a ello ye deprendiendo esos cantares.

Desque principió’l nuevu añu, los escolinos afinen los sos gargüelos y deprenden pieces musicales que formen parte de la so tradición marinera. «Deprendemos dos cantares nuevos cada añu», desplica la direutora del centru, Sheila Suárez. Esti añu tocó «La capitana» y «La playa del querer», y como yá ye tradición, «Avante patrón», que «la saben d’otros años». La propuesta del centru de Infantil y Primaria de la cai Suárez Inclán ye que tola reciella del centru cante, dende lo más piquiñino hasta los que l’añu qu’entra pasarán al institutu, ye dicir, dende la clas de 3 años a la de sestu. Ensayen nos recreos y, cuando s’axunten, hai delles vegaes que canten dalguna piecina: «Si torno a la mar, ye pa ser capitán, que nun ye vida esta de mariñán». «Ensayen dos veces toles selmanes nel horariu del recréu», añade la direutora del colexu La Canal.

La tradición, no que cinca a les fiestes d’iviernu, les del Socorro, nun ye solo cantar, tamién dar un repás a la hestoria d’esta cellebración de cuasi trés sieglos. La fiesta remóntase a 1776, al 5 de febreru. Una lleenda fala de que’l Cristu fexo un «milagru», «salvó» de morrer afogaos a una bona montonera de pescadores que taben na mar tres sofrir una galerna. Al rodiu d’esa lleenda de marineros, de relixón y de fe hai más singularidaes, como’l papel de la muyer, que los escolinos tamién analicen en La Canal. Y ye que, según desplica la direutora, la primer procesión de la hestoria del Cristu del Socorro, la que traxo’l «milagru», tuvo a les muyeres como protagonistes porque yeren elles les que taben en tierra demientres los homes diben a la mar.

Esi matiz d’allumar les histories de muyeres escaecíes ye otra de les xeres que los escolinos de La Canal estudien venceyada al Socorro y a les pedagoxíes coeducatives que trabaya’l centru en toles sos estayes y materies.

Con eses blimes, con esi puxu a la tradición dende les aules de La Canal, los escolinos deprenden más de les tradiciones del so pueblu. Canten y afinen, y güei al mediudía van espresalo nel patiu, onde van cellebrar la so particular fiesta del Socorro. Habrá pregón n’asturianu, que lleerán los escolinos de sestu; habrá cantares marineros y habaneres, y ufrirán chocolate y marañueles a les families a trés euros p’asina poder financiar viaxes de los rapacinos.

La participación de los escolinos de La Canal nes fiestes del Socorro dase tamién fuera del centru. Ye más, un corín del colexu va sumase a la gala final del certame de cantares marineros d’adultos pa entonar delles pieces. Eso sedrá’l sábadu 8, a partir de les 18.30 hores, nel Muséu Marítimu d’Asturies, onde Lluanco fixará dafechu, seique daqué más, la so identidá marinera y el puxu de les nueves xeneraciones pola tradición.