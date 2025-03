Inaugurada la "Selmana Ignaciana" nel colexu Inmaculada de Xixón

El colexu Inmaculada de Xixón inauguró ayeri la so "Selmana Ignaciana" baxo’l lema que lleva de referencia esti añu: "Ven y síguime hacia les fronteres del mundu". Esti mensaxe, tresmitíu pol fundador de la Compañía de Xesús, San Ignacio de Loyola, reflexa tamién el sentíu d’esta selmana tan especial pal colexu. "Esti añu tamos mui centraos na aición de los xesuites pel mundu. En guerres, en situaciones de desigualdá... Trabayamos l’aición nel mundu al traviés de los xesuites", comentaba Pablo Sanvicente, coordinador del Departamentu de Pastoral.

Escolinos y profesores, ayer, na celebración. / | ÁNGEL GONZÁLEZ

Nel pabellón deportivu, axuntáronse tolos cursos p’abrir estes xornaes de celebración del "carácter ignacianu", pero tamién d’esploración nos valores referenciales de la orde relixosa. "Nun ye solo aprender, sinón formar en valores. Hai que crecer y ellaborar un camín cola enseñanza recibida. Que nos sirva p’ayudar a otros y facelo sirviendo, non cenciellamente guiando", detallaba Sanvicente.

Dolores Pérez y Nuria Villa como San Francisco Javier y San Pedro Favre, y Celia Martínez como San Ignacio. / Ángel González

L’apertura foi a cargu de Celia Martínez, caracterizada como San Ignacio na so última etapa en Roma, xunto a Dolores Pérez y Nuria Villa, qu’adoptaron los papeles d’otros dos ilustres xesuites como San Francisco Javier y San Pedro Favre. L’animación foi cosa de los escolinos que, per ciclos, foron interpretando delles canciones rellacionaes cola Compañía. Depués, Víctor Álvarez, de 1º de Bachilleratu, punxo voz a un misioneru xesuita destináu en Siria. "Esti mensaxe representa tamién a tolos xesuites que dieron la so vida y pa los que lo de ‘amar y sirvir’ nun ye solo un lema, sinón un estilu de vida", esplicaba Arancha Vega, directora de la Inmaculada, que tamién quixo animar a los sos escolinos a metese dafechu na "Selmana Ignaciana": "Espero que vos preste y que cuando rematemos el vienres tornemos a casa más sabios y meyores".

Los escolinos nel patiu del colexu. | / ÁNGEL GONZÁLEZ

La cabera en garrar la pallabra foi Ana García, representante de la ONG "Entreculturas", que-yos esplicó a los escolinos el postrer proyectu que tienen ente manes y nel que pueden collaborar nos próximos díes. "Esta ONG suaña con un mundu meyor pa tolos neños y neñes que nun tienen accesu a la educación. Esti añu vamos trabayar pa impulsar una escuela nuna viesca de la provincia d’Esmeraldas, n’Ecuador". La primera de les iniciatives que se van llevar a cabu nel colexu Inmaculada va consistir nuna carrera solidaria cola que van recaldar fondos pa desenvolver esti centru educativu en Sudamérica. Dientro del marcu de la "Selmana Ignaciana" tamién van facer videoconferencies con xesuites repartíos per tol mundu que-yos van falar de les sos actividaes y misión nos países de destín. "Van poder descubrir el mundu al traviés de persones mui implicaes. Ábre-yos la mirada a otres realidaes de persones que nun xulguen nin critiquen, sinón que tán ellí pa ayudar a los más desfavorecíos".