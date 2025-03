Hungría y Avilés nun tán lloñe

"Szia" ye "hola" en húngaro y eso sábenlo bien dellos alumnos del Institutu Ramón Menéndez Pidal d’Avilés, que participaren esti cursu nun programa d’intercambiu d’estudiantes Erasmus+, del SEPIE, que ye’l Serviciu Español pa la Internacionalización de la Educación.

L’alumnáu avilesín pasó una selmana en febreru en tierres húngares, acudieron a un institutu de la ciudá de Kecskemét, a una hora de Budapest. Dende va un mes, dos estudiantes d’aquel país estudien nel Menéndez Pidal. Son Gábor Czanka y Korina Ga’briel, que reconocen que nun deprendieron "muncho castellán", pero sí almiraron cómo "la xente ye más abierto" que nel so país d’orixe: "Hai una mentalidá diferente". "Falemos más en francés, porque tamos en casa de Isabel Lorenzo (docente del IES)", desplica Czanka, que como la so compañera esfrutó cola gastronomía, colo "barato que ye’l mariscu" en comparanza col húngaru y coles playes de la contorna avilesina. Ga’briel cunta eso depués d’amosar un broche cola bandera del so país para festexar la Revolución de 1848, que principió el 15 de marzu y que supunxo depués la independencia d’Hungría del Imperiu austriacu.

Gábor Czanka y Korina Ga’briel. / Miki López

El programa ta empobináu p’alumnáu vulnerable, pa lluchar contra l’absentismu y ufrir posibilidaes a persones que malapenes pueden viaxar. Cúntalo Daniel Sánchez, que ye’l xefe d’estudios del Menéndez Pidal y coordinador d’esti proyeutu Erasmus+. Fala húngaru, que yá ye un plus, porque la llingua magyar poco tien que ver col llatín y nin siquier con raigaños indoeuropeos.

Eneko Ferreiro foi ún de los escolinos avilesinos que tuvo, diz, la "suerte" de viaxar a Hungría. Apuntóse ensin confianza y, a la fin, tocó-y garrar un avión y volar miles de kilómetros al otru llau d’Europa. Visitaron Pécs, onde participaron un vienres y un sábadu nun Alcuentru Nacional d’Institutos Billingües d’Español, ente otres actividaes.

"Prestóme muncho Budapest", espón enantes de da-y la pallabra a la so compañera Iris Hernández y cuntar que les clases n’Hungría son bien distintes: "Duren menos, y ente clas y clas hai diez minutos de descansu. Presta más asina". Hernández viaxó per primer vegada n’avión col Erasmus+, y ye más, enxamás fuera a un país estranxeru. Dizlo cola emoción nos sos güeyos. Magar que reconoz que taba nerviosa, pasólo perbién. Compartió esperiencies con alumnos húngaros qu’estudien español. "Sabíen Hestoria d’España y les comunidaes autónomes", comenta.

Paula Fernández faló de gastronomía, de lo bonos que taben platos típicos húngaros como’l gulash y de lo complicáu que ye l’idioma d’aquel país. Héctor Cuesta Mojardín celebró que per primer vegada tuvo la necesidá de falar n’inglés porque ye la llingua qu’emplegaron n’Hungría porque d’idiomes urálicos poco sabíen.

Franciska Castillo, Francisco Tsuen Delgado Rodríguez, Aitor García Flórez, Javier Montilla Bermejo y Judith Pleisanu tamién participaron nesta esperiencia, na qu’esfrutaron, deprendieron y viaxaron al traviés d’una cultura ayena que valió-yos p’abrir la mente y amosar que, pesie a la distincia, Avilés y Hungría nun tán lloñe.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"