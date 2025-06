L’alumnáu d’Avilés enseña les sos habilidaes artístiques y deportives

Patinaxe sobre ruedes, axedrez, baloncestu, karting a pedales o h.oquei. Estes fueron delles de les actividaes qu’esti xueves pasáu s’entamaren nel complexu deportivu de Los Canapés (Avilés). "Abilius Polis" axuntó a lo llargo de la tarde a decenes d’escolinos de los centros educativos d’Avilés pa realizar demostraciones sobre les clases extraescolares que fexeron a lo llargo del cursu. En total, entamárense quince actuaciones culturales -con esposiciones de dibuxos y manualidades y talleres de maquillaxe artísticu- y diez exhibiciones deportives. El conceyal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, nun perdió la oportunidá de participar nuna partida d’axedrez con un de los neños qu’allegaron a l’actividá.

Una de les actividaes nes canches de Los Canapés. | MARIO CANTELI / LNE

Ente los asistentes a "Abilius Polis" atopábase José Luis Freire, un neñu de 8 años y alumnu del colexu Palacio Valdés qu’aportó afatáu con una camiseta del Real Madrid pa enseñar la so habilidá nel baloncestu, deporte que prautica dende va más d’un añu y al que-y gustaría siguir arreyáu cola Atlética Avilesina. "Tengo ilusión por xugar con ellos dalgún día", confesó Freire, que probó suerte colos tiros llibres, una especialidá que, al tiempu de los tiros dende llueñe, ye "la que más me presta". Nun lo quixo perder tampoco Marta Suárez, de 10 años, y aficionada al axedrez y al karting, deporte al que-y gustaría dedicase nel futuru -y nel qu’esti día exhibió’l so remangu al volante d’un kart a pedales- y "convertime na primer asturiana na Fórmula 1". Tampoco faltó a la cita Helena García, de 12 años, qu’amás de baloncestu confesó que la so gran pasión ye la pintura y la fotografía: "Fadríame muncha ilusión poder siguir arreyada al deporte, pero detrás d’una cámara", fexo la rapaza. La xornada completóse con actuaciones de ballet y de danza nel interior del centru deportivu, nes que les baillarines y baillarinos ficieron rescamplar les sos habilidaes sobre l’escenariu a les families qu’asistieron a les actividaes. Tamién axentes de la Policía Local y Nacional fixeron actu de presencia en Los Canapés. A les puertes del polideportivu, los axentes convidaron a los más mozos a entrar al interior de los vehículos pa conocer el funcionamientu de les sirenes, amás d’aprovechar pa concencialos sobre’l cuidáu de la so imaxe n’internet.

Un grupu de neñes que participaron na exhibición.

El conceyal Juan Carlos Guerrero detalló qu’estes xornaes pretenden ser "un espaciu onde visibilizar el trabayu realizáu a lo llargo del cursu". Nesi sentíu, el conceyal comentó que "un añu y otru" la cita de "Abilius Polis" permite que families, estudiantes y centros "s’averen a otros recursos y servicios de la ciudá" onde pueden conocer les actividaes ufiertaes "y compartir los conocimientos aprendíos".

Esti cursu, más de 1.300 escolinos d’Avilés participaron en 75 actividaes extraescolares estremaes, basaes na promoción de valores como la integración y la igualdá. "Tienen personal especializáu na actividá y atención a menores con necesidaes especiales", amestó Guerrero, quien destacó que tán especialmente pensaes p’averar al alumnáu a modalidaes culturales y deportives "que van poder siguir prauticando y desenvolviendo na so vida diaria". "‘Abilius Polis’ fai rescamplar el calter educativu y saludable de les extraescolares", remató.

