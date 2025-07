Más allá de los libros: formar para la vida

En un mundo que evoluciona a velocidad vertiginosa, donde los empleos del mañana aún no existen y la tecnología cambia las reglas del juego cada año, la formación de niños y jóvenes no puede limitarse a memorizar contenidos. El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, promovido por la ONU cada 15 de julio, subraya precisamente esa necesidad: preparar a las nuevas generaciones no solo para aprobar, sino para adaptarse, crear y prosperar.

Pensamiento crítico, creatividad, gestión emocional, comunicación, adaptabilidad, resolución de conflictos o trabajo en equipo son algunas de las llamadas "habilidades blandas" que hoy se consideran esenciales para la vida personal y profesional. Según numerosos estudios internacionales, existe una creciente brecha entre lo que enseña el sistema educativo tradicional y lo que demandan tanto la sociedad como el mercado laboral.

Por eso, cada vez más voces piden que la educación, desde la infancia, incluya experiencias prácticas y espacios donde los niños puedan explorar, equivocarse, descubrir sus talentos y entrenar competencias reales. Desde proyectos en grupo y simulaciones del mundo adulto, hasta ferias de emprendimiento escolar o actividades de voluntariado, las posibilidades son muchas.

A esta dimensión competencial se suma la necesidad de una orientación vocacional temprana, especialmente en etapas como la adolescencia. Ayudar a los jóvenes a conectar con sus intereses, conocer distintas profesiones y construir un proyecto vital con sentido es clave para reducir el abandono escolar y favorecer trayectorias de éxito.

También cobran protagonismo las competencias digitales y tecnológicas, fundamentales en cualquier itinerario formativo actual. El dominio de herramientas digitales, la alfabetización mediática o la programación básica son ya habilidades de base que deben cultivarse desde edades tempranas, no solo en asignaturas específicas, sino de forma transversal.

En regiones como Asturias, donde el reto demográfico y el relevo generacional son cuestiones centrales, fomentar vocaciones técnicas, científicas o profesionales desde la educación primaria es una estrategia clave. La conexión entre centros educativos y tejido empresarial –mediante visitas, charlas o programas de prácticas– puede resultar decisiva a la hora de despertar intereses reales y combatir la desconexión entre juventud y mercado laboral.

El reto es compartido: escuelas, familias, instituciones y empresas deben trabajar juntas para que los niños y jóvenes crezcan sabiendo no solo sumar y escribir, sino también colaborar, comunicar, resolver conflictos y adaptarse al cambio.

El futuro laboral y social no se construye solo con títulos, sino con personas capaces de aprender durante toda la vida. Y para eso, la educación debe dejar de preparar únicamente para los exámenes y empezar a formar para la vida real.