Actualidad de los colegios asturianos

El CP Los Campos inicia el nuevo curso conviviendo con el CP Asturias

En el CP Los Campos se inicia un curso muy especial, ya que estarán todo el curso viajando en bus hasta el CP Asturias, para allí vivir muchas aventuras, algunas de su propio centro con otras los dos centros juntos. La magia está asegurada. En la foto, el grupo de 3.º con su tutora explicando novedades.

El Colegio Público San Pedro de Piñeres de Aller: un cole con mucho arte

¿Qué es el ARTE? Todo un curso para disfrutARTE, experimentARTE, ilusionARTE… ¡Y creARTE! Este será el proyecto integrado con el que el alumnado dwel CP San Pedro de Piñeres recorrerá diferentes artes como la pintura, escultura, música, literatura…¡Todos serán los protagonistas de sus historias…!

Alegre y esperada vuelta al cole en las Dominicas de Oviedo

Con sonrisas, nervios y mucha ilusión, el Colegio Dominicas de Oviedo abrió el pasado martes 9 de septiembre sus puertas a un nuevo curso lleno de aprendizajes, proyectos y valores compartidos. Los alumnos, sobre todo los más pequeños, volvieron con ganas a las aulas.

Muchas ganas e ilusión en el inicio del nuevo curso en el San Ignacio de Oviedo

Comenzó un nuevo curso en el Colegio San Ignacio cargado de ilusión y ganas de compartir nuevas experiencias. Desde los más pequeños de Infantil hasta los veteranos de Bachillerato, todos se preparan para afrontar los retos de cada etapa. Este curso estrenan nuevos espacios y una gran cubierta para una de las pistas exteriores .

Los alumnos y alumnas del CP Villayón regresan a las aulas

La Escuela Oficial de Idiomas de Langreo dispone de matrícula abierta hasta cubrir plazas disponibles. Los idiomas que ofrece el centro son alemán, francés e inglés y se podrán inscribir tanto los que hayan realizado el proceso de admisión como las que no, pues hay plazas disponibles en todos los idiomas y niveles.

Ya se encuentra abierto el periodo de matriculación en la EOI de Langreo

Las eternas para algunos, y cortas para otros, vacaciones de verano, han llegado a su fin, y los niños y niñas asturianos ya han vuelto a las aulas el pasado día 9. En la imagen superior, alumnado de 4º de Primaria del CP Villayón atendiendo a las explicaciones de su profesor.