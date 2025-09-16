Actualidad de los colegios asturianos
El CP Los Campos inicia el nuevo curso conviviendo con el CP Asturias
En el CP Los Campos se inicia un curso muy especial, ya que estarán todo el curso viajando en bus hasta el CP Asturias, para allí vivir muchas aventuras, algunas de su propio centro con otras los dos centros juntos. La magia está asegurada. En la foto, el grupo de 3.º con su tutora explicando novedades.
El Colegio Público San Pedro de Piñeres de Aller: un cole con mucho arte
¿Qué es el ARTE? Todo un curso para disfrutARTE, experimentARTE, ilusionARTE… ¡Y creARTE! Este será el proyecto integrado con el que el alumnado dwel CP San Pedro de Piñeres recorrerá diferentes artes como la pintura, escultura, música, literatura…¡Todos serán los protagonistas de sus historias…!
Alegre y esperada vuelta al cole en las Dominicas de Oviedo
Con sonrisas, nervios y mucha ilusión, el Colegio Dominicas de Oviedo abrió el pasado martes 9 de septiembre sus puertas a un nuevo curso lleno de aprendizajes, proyectos y valores compartidos. Los alumnos, sobre todo los más pequeños, volvieron con ganas a las aulas.
Muchas ganas e ilusión en el inicio del nuevo curso en el San Ignacio de Oviedo
Comenzó un nuevo curso en el Colegio San Ignacio cargado de ilusión y ganas de compartir nuevas experiencias. Desde los más pequeños de Infantil hasta los veteranos de Bachillerato, todos se preparan para afrontar los retos de cada etapa. Este curso estrenan nuevos espacios y una gran cubierta para una de las pistas exteriores .
Los alumnos y alumnas del CP Villayón regresan a las aulas
La Escuela Oficial de Idiomas de Langreo dispone de matrícula abierta hasta cubrir plazas disponibles. Los idiomas que ofrece el centro son alemán, francés e inglés y se podrán inscribir tanto los que hayan realizado el proceso de admisión como las que no, pues hay plazas disponibles en todos los idiomas y niveles.
Ya se encuentra abierto el periodo de matriculación en la EOI de Langreo
Las eternas para algunos, y cortas para otros, vacaciones de verano, han llegado a su fin, y los niños y niñas asturianos ya han vuelto a las aulas el pasado día 9. En la imagen superior, alumnado de 4º de Primaria del CP Villayón atendiendo a las explicaciones de su profesor.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza