¿A qué edad se recomienda que empiecen a ir los niños solos al colegio?

Decidir cuándo un niño está listo para caminar solo hasta el colegio no es una cuestión de edad exacta, sino de madurez, hábitos y seguridad del entorno. No existe una normativa que fije una edad mínima, así que la decisión recae completamente en la observación responsable de los adultos.

¿Qué edad recomiendan los expertos?

La Asociación Española de Pediatría (AEP) establece que a partir de los 11 años, los niños suelen tener el desarrollo cognitivo y orientativo necesario para asumir desplazamientos escolares sin supervisión, siempre que su entorno lo permita.

Por su parte, la Academia Americana de Pediatría trae esa edad ligeramente hacia abajo, situándola alrededor de los 10 años, debido a que la mayoría entonces ya comprende bien las normas de seguridad vial básicas.

Asimismo, técnicos y psicólogos infantiles coinciden en que antes de los 9 o 10 años, los niños suelen carecer de la atención sostenida y la capacidad de respuesta ante imprevistos que exige la calle.

¿Por qué no antes?

Los más pequeños pueden carecer de habilidades cruciales, como cruzar con seguridad, evitar distracciones o reaccionar adecuadamente ante situaciones inesperadas. Además, según estudios de movilidad infantil, solo una minoría de niños entre 7 y 12 años viajan solos al colegio.

¿Qué debemos valorar?

Hay varios factores clave que deben ser evaluados detenidamente antes de proceder a tomar esta decisión:

Conocimiento del trayecto: haber recorrido juntos la ruta ayuda a fijar puntos de referencia seguros.

Capacidad de reacción: saber cómo actuar si surge un problema o si encuentra una situación desconocida.

Responsabilidad y control emocional: que el niño no caiga en impulsos o se distraiga fácilmente.

Entorno seguro: buena señalización vial, zonas con paso de peatones y ausencia de tráfico intenso.

Algunas familias optan por acompañar discretamente durante los primeros días o pactar que lo sigan "por si acaso", como forma de reforzar confianza. Conforme el niño demuestra autonomía, ese acompañamiento puede ir desapareciendo.

En conclusión, podría decirse que no hay una edad "legal" para que un niño vaya solo al colegio, pero estudios y recomendaciones de pediatría la sitúan entre los 10 y 11 años, dependiendo de la madurez y seguridad del entorno. Más allá de la cifra, lo fundamental es garantizar que el trayecto esté bien practicado, reforzar la responsabilidad del menor y acompañar el proceso con confianza. Así, lo que comienza como un paso hacia la independencia, se convierte en una experiencia segura y constructiva.