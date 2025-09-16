Las familias afrontan la vuelta al cole más cara

El regreso a las aulas ya es una realidad para miles de estudiantes en toda España, pero para muchas familias el inicio de curso no se mide solo en horarios y mochilas, sino también en cifras. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el curso 2025/26 ha arrancado con el desembolso más elevado de la historia, hasta situarse en una media de 2.390 euros por alumno al año.

El cálculo incluye tanto la "cuesta de septiembre" como los gastos fijos que se prolongan durante los diez meses de actividad lectiva: comedor, transporte, cuotas escolares, material y actividades extraescolares. Para los hogares españoles, supone una presión añadida en un contexto en el que la inflación sigue impactando sobre productos básicos como la papelería o el textil.

El mes de septiembre concentra el mayor pico de gasto. Solo equipar a un niño con los imprescindibles para el curso –libros, cuadernos, mochilas, uniforme o ropa deportiva y, cada vez más, dispositivos digitales– supera los 500 euros de media. El importe varía según la etapa educativa y, sobre todo, según si el centro escolar exige uniforme, un concepto que puede encarecer notablemente la factura inicial.

El tipo de centro, clave en la factura

La diferencia entre escolarizar en un centro público, concertado o privado sigue siendo abismal. De acuerdo con la encuesta de la OCU, el gasto medio en colegios públicos se sitúa en 1.221 euros al año, frente a los 3.444 euros en los concertados y los 8.283 euros en los privados.

A ello se añaden servicios complementarios que no todas las familias contratan, pero que resultan determinantes en el cómputo global: el comedor escolar, que cuesta de media 119 euros al mes entre quienes lo utilizan, y las actividades extraescolares, que suponen otros 65 euros mensuales. El transporte, las madrugadoras o el apoyo académico también suman.

Diferencias territoriales

La radiografía del gasto escolar no es uniforme en todo el país. Madrid lidera la clasificación con un coste medio de 3.188 euros por alumno, seguida de Cataluña, donde la cifra ronda los 3.000 euros. En la Comunidad Valenciana el gasto medio se sitúa en torno a 2.134 euros, mientras que comunidades como Galicia, Andalucía o Castilla y León se mueven en una horquilla entre 1.700 y 2.100 euros.

En el caso de Asturias, los estudios de mercado señalan que el desembolso inicial de septiembre se encuentra entre los más contenidos del país, con una cesta de arranque en torno a los 400 euros por alumno. Aunque el gasto anual final dependerá del tipo de centro y de los servicios utilizados, el Principado aparece así en el grupo de comunidades donde la vuelta al cole pesa algo menos en el bolsillo.

Qué está encareciendo el curso

La OCU apunta a varios factores que explican el encarecimiento de este curso 25/26:

La digitalización educativa, con la incorporación de tablets y licencias digitales que se suman a los libros tradicionales.

El coste de los uniformes y ropa deportiva, que en muchos colegios es obligatorio.

La inflación acumulada en textil y material escolar.

Los servicios complementarios (comedor, transporte, actividades), cuyo precio no ha dejado de subir en los últimos años.

Máximos históricos

La OCU alerta de que la factura educativa sigue en ascenso. El curso pasado, el gasto medio anual ya se situó en torno a los 2.588 euros, y este año las previsiones confirman un nuevo máximo histórico. La organización recuerda la importancia de planificar los gastos con antelación, reutilizar material y uniformes siempre que sea posible y comprobar las ayudas autonómicas o deducciones fiscales que, en algunos casos, permiten aliviar parte del coste.

Con las mochilas ya en marcha y los libros recién estrenados, las familias hacen cuentas en la que es, un año más, la vuelta al cole más cara hasta la fecha. Una realidad que pone sobre la mesa el esfuerzo económico que supone garantizar la educación de los más pequeños, convertido en un reto de planificación para hogares de todo el país.