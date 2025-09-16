La leche escolar, 25 años alimentando salud y educación
El 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leche Escolar, una iniciativa de la FAO que cumple sus bodas de plata fomentando hábitos saludables y programas de alimentación en centros educativos
El próximo 24 de septiembre, aulas de todo el planeta celebrarán una cita especial: el Día Mundial de la Leche Escolar. Desde que la FAO instauró esta jornada en el año 2000, se ha convertido en una oportunidad para reconocer la importancia de los programas que acercan este alimento a millones de estudiantes. No se trata solo de repartir un vaso de leche, sino de consolidar hábitos saludables, reforzar el rendimiento académico y garantizar igualdad de oportunidades para la infancia.
La leche es uno de los alimentos más completos que existen, al aportar proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, vitaminas A, B y D, así como magnesio. Todos ellos son nutrientes esenciales para el crecimiento, el fortalecimiento de huesos y dientes, y el buen funcionamiento del sistema nervioso. De ahí que su consumo en edades tempranas tenga un impacto directo en el desarrollo físico e intelectual.
Actualmente, más de 160 millones de niños en 62 países reciben leche a través de programas escolares, según datos de la FAO. Este acceso regular no solo contribuye a combatir la malnutrición, sino que también ayuda a reducir desigualdades sociales, pues garantiza que alumnos de distintos contextos puedan beneficiarse de una alimentación básica y equilibrada. En muchos lugares, además, estas iniciativas han demostrado mejorar la asistencia y la permanencia en las aulas.
El Día Mundial de la Leche Escolar se conmemora con actividades muy diversas: desde concursos creativos y talleres en los colegios hasta campañas educativas, visitas a granjas, demostraciones de ordeño o charlas sobre alimentación saludable. Todo ello con un mismo mensaje: la nutrición es un derecho y una herramienta fundamental para el aprendizaje y el bienestar.
En este 2025, la efeméride cumple un cuarto de siglo. Veinticinco años en los que millones de estudiantes han encontrado en la leche no solo un alimento, sino un símbolo de futuro. Porque cada vaso que se reparte en la escuela representa una inversión en salud, educación y equidad para las próximas generaciones.
