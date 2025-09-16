Palacio de Granda: educación internacional y atención personalizada

En un mundo donde la educación exige ir más allá de lo convencional, Palacio de Granda se consolida como un referente por su propuesta educativa integral. El colegio combina excelencia académica, innovación pedagógica y atención personalizada, preparando a sus alumnos para afrontar los retos del siglo XI.

El alumno en el centro

En Palacio de Granda, el estudiante es la prioridad. La institución promueve un desarrollo integral: académico, emocional y social. Cada alumno es considerado en su diversidad, respetando su ritmo, talentos y capacidades.

El bienestar del alumno es fundamental, fomentando la empatía, la convivencia y la gestión emocional. El departamento de Orientación trabaja de manera conjunta con docentes y familias, asegurando un acompañamiento personalizado que potencia el crecimiento individual.

Un grupo de alumnos en una de las zonas verdes.| / CEDIDAS A LNE

Iniciativas que inspiran el aprendizaje

Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional (PEP / PYP). Palacio de Granda avanza hacia un enfoque internacional, incorporando metodologías de aprendizaje activo, indagación y pensamiento crítico desde Infantil y Primaria.

Bilingüismo y multilingüismo. Desde edades tempranas, los alumnos desarrollan inglés y un tercer idioma, utilizando metodologías modernas que garantizan competencias lingüísticas avanzadas.

Apoyo emocional. Los estudiantes con talentos especiales reciben acompañamiento individualizado, proyectos desafiantes y apoyo emocional, potenciando al máximo sus habilidades.

Metodologías activas y proyectos. Desde Infantil, los niños trabajan en proyectos prácticos y creativos que integran teoría y experiencia.

Oferta de extraescolares. Actividades como hípica, fitboxing, música, tecnología o artes refuerzan habilidades físicas, cognitivas y sociales en un entorno motivador.

Una educación global con ISP

Palacio de Granda pertenece a International Schools Partnership (ISP), una red internacional de más de 20 países. Esta pertenencia permite compartir buenas prácticas, formación docente avanzada y recursos pedagógicos globales, fortaleciendo el proyecto educativo y la proyección internacional del colegio.

Aprender a pensar y a hacer

El aprendizaje competencial es una piedra angular en Palacio de Granda. Los alumnos no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas y autonomía. Todo ello se combina con valores de respeto, responsabilidad y compromiso ético.

En un momento en que la educación exige ir más allá de lo convencional, destacar por ofrecer una enseñanza cercana y personalizada se convierte en un verdadero valor. Acompañar de manera individual el desarrollo de cada estudiante, un enfoque que combina excelencia académica con creatividad, pensamiento crítico y espíritu emprendedor, prepara a los alumnos para afrontar los retos del futuro.

Además, un entorno inclusivo y participativo, donde las familias forman parte activa de la vida escolar, contribuye a formar jóvenes seguros, responsables y comprometidos. Esta propuesta educativa no solo enseña, sino que inspira, ofreciendo un camino sólido y enriquecedor para crecer y aprender.