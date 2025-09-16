Empieza el curso escolar 2025-2026 y arranca el programa en centros educativos del consorcio de residuos de Asturias, la Red de Escuelas por la Circularidad (REC), que ya cumple veinte años de trayectoria. Veinte años que Cogersa quiere celebrar con toda la comunidad, con la satisfacción de saber que ya hay una generación de personas adultas que se ha formado en la cultura de la reducción, la reutilización y el reciclaje desde la infancia.

La red de escuelas de Cogersa celebra 20 años formando a una generación que reduce, reutiliza y recicla

Bajo el lema "20 años RRRR-evolucionando escuelas circulares", el consorcio convoca a todos los centros educativos no universitarios a sumarse a una edición que además de conmemorar, servirá para impulsar nuevas ideas y proyectos. El inicio oficial del curso, con muchas novedades pedagógicas y de contenido, tendrá lugar el 16 de octubre en la Universidad Laboral de Gijón, en un acto inaugural en el que también se reconocerán los proyectos más inspiradores desarrollados en estas dos décadas.

Novedades del curso 2025/2026

Durante este curso, la red pondrá el foco en los residuos de pilas y briks, que serán protagonistas de diversas campañas y actividades pedagógicas con materiales específicos para favorecer su correcta separación y reciclaje. Esta labor se apoyará con vídeos divulgativos y recursos editoriales que permitirán al alumnado comprender mejor el impacto ambiental de estos residuos y la importancia de gestionarlos correctamente.

Se convocará un nuevo concurso de cortometrajes, esta vez con el lema "Salseo Circular"; que invitará a transmitir con creatividad y humor los mensajes y propuestas en torno al consumo responsable y el reciclaje. Por tercer año, se impulsará la elaboración de mapas circulares locales, una herramienta para que el alumnado conozca, posicione, geográficamente y comunique los recursos para la prevención y la valorización de residuos que hay en su entorno más inmediato.

El profesorado tendrá a su disposición dos nuevos cursos de formación centrados en "La economía circular y las TIC" y en "Centros circulares y sostenibles", ambos diseñados para aportar contenidos actualizados y herramientas prácticas aplicables tanto en las aulas, como en la organización de los centros.

La implicación de las ampas y las familias se persigue a través del programa "Familias con Clase", que en esta edición pone el acento en los RAEE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que crecen de forma constante y suelen pasar desapercibidos en los hogares. A través de un concurso trimestral de actividades en los centros, se anima a reflexionar sobre el consumo tecnológico y a participar en la recogida selectiva de móviles, pequeños electrodomésticos, cables y otros dispositivos en desuso. Además, el programa propone el "Reto 21 días para salvar el planeta", una iniciativa para que las familias adopten, durante tres semanas consecutivas, hábitos sostenibles a través de gestos sencillos y un seguimiento compartido de los resultados, combinando así aprendizaje, compromiso y diversión en el ámbito doméstico.

Por otro lado, se refuerza la apuesta por el compostaje escolar, una experiencia práctica y educativa que invita a los centros a descubrir, a través de la participación del alumnado, los ciclos de la naturaleza y los beneficios del aprovechamiento de los residuos orgánicos. El programa incluye formación específica para que cualquier centro sin trayectoria previa, pueda desarrollar con éxito su propia actividad de compostaje: suministro de materiales para habilitar las zonas de trabajo; recursos didácticos para integrar esta práctica en distintas áreas curriculares; y talleres participativos que permiten observar y experimentar directamente el proceso de descomposición natural.

Asimismo, durante la Semana Internacional de Concienciación sobre el Compost, que se celebra del 4 al 10 de mayo, se organizarán actividades especiales para difundir las iniciativas escolares, y los centros podrán participar en el concurso de vídeos "Humifícate", exhibiendo de forma creativa sus proyectos. El plazo de inscripción en el compostaje escolar debe hacerse antes del 30 de septiembre en la web de Cogersa, con un número de plazas limitado que se asignará por riguroso orden de solicitud.

La programación del curso incluye también la participación en la Conferencia Internacional de Jóvenes (Confint), un encuentro que en esta edición estatal se celebrará en Palencia, del 5 al 8 de octubre.

Como en cursos anteriores, los centros que destaquen por integrar en su día a día la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, que promuevan una participación activa del alumnado y que vinculen el aprendizaje con el compromiso social podrán optar a ser reconocidos como Mejor Centro Circular del curso 2025-2026.

Toda la información sobre las actividades y propuestas del programa está disponible en la página web www.escuelascircularesasturias.es. Las inscripciones se podrán formalizar a través de www.cogersa.es o en el teléfono gratuito 900 14 14 14, disponible de lunes a viernes en horario de 8.30 a 16.30 horas.

–Red de Escuelas por la Circularidad: hasta el 30 de septiembre –Familias con Clase: hasta el 30 de septiembre –Compostaje escolar: del 9 al 30 de septiembre