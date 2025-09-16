La vocación guía a los bachilleres asturianos en su elección universitaria
El 68% de los estudiantes decide su grado por interés personal, frente a salidas laborales o salarios nCiencias de la Salud y las ingenierías concentran la mayoría de las preferencias, y más de un tercio se plantea opositar tras acabar sus estudios
La decisión sobre qué estudiar marca el futuro de miles de jóvenes cada curso. En el caso de los estudiantes de bachillerato de la región, la vocación se impone con claridad: el 68% elegirá su carrera universitaria guiado por sus intereses personales y afinidad con la materia, según los datos recogidos en el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2024-2025, que recorrió 26 ciudades españolas, además de varias italianas y latinoamericanas.
El informe revela que, aunque la inestabilidad laboral es un factor presente, los adolescentes asturianos prefieren apostar por lo que siempre les ha atraído. Aun así, un 20% reconoce que el criterio decisivo serán las salidas profesionales, un 7% se fijará en los salarios más altos y un 5% tendrá en cuenta la proximidad de la universidad a su domicilio.
Preferencia por las áreas científicas
El 66% de los encuestados asegura tener claro qué grado estudiará. Entre sus opciones destacan las disciplinas científicas: un 29% se decanta por Ciencias de la Salud, mientras que un 28% se inclina hacia Ingeniería, Tecnología o Construcción. Les siguen las Ciencias Sociales y Jurídicas (21%), Educación (9%), Arte y Humanidades (8%) y, en menor medida, los estudios de Diseño (5%).
Entre la empresa privada y las oposiciones
La encuesta también explora las expectativas laborales a medio plazo. El 55% de los bachilleres del Pincipado imagina su futuro en la empresa privada, pero destaca el elevado número de quienes desean acceder a la función pública: un 35% se plantea opositar, lo que les sitúa entre los jóvenes españoles más inclinados a esta opción, solo por detrás de los cordobeses. En contraste, apenas un 10% sueña con emprender y crear su propio negocio.
Estudiar cerca de casa, pero abiertos a moverse
En cuanto al lugar de estudio, el 54% de los estudiantes asturianos prefiere quedarse en su provincia o comunidad, aunque un 32% está dispuesto a trasladarse a otra región de España y un 12% incluso a salir al extranjero. A la hora de pensar en el futuro laboral, la flexibilidad aumenta: un 32% afirma que trabajará donde encuentre empleo y un 15% buscará oportunidades fuera del país.
En definitiva, los datos dibujan el perfil de una juventud que combina vocación académica con cierta prudencia laboral, que se siente más atraída por las ciencias y que mantiene un fuerte interés por la estabilidad de la función pública, sin descartar la movilidad dentro y fuera de España.
