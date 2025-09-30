Solidaridá ensin fronteres nel colexu públicu Xovellanos

Libertad quier llibertá. Nun ye un xuegu de palabres, sinón una realidá, la que demostraba la pequeña Libertad Seoane, de 3 años, mentanto coloreaba un corazón con esa palabra, "llibertá", bien recalcada nel papel. Facíalo nel colexu públicu Xovellanos de Xixón, onde l’AMPA entamó un taller de manualidaes, cola sandía como leitmotiv, con fines solidarios y la mirada en Gaza, porque’l dineru recaudáu coles inscripciones y el que se llogre tamién cola venta de los trabayos realizaos polos guah.es va destinase al proyeutu "De Gaza al mundu", qu’ayuda de manera direuta a 38 families que sufren la ofensiva israelina sobre’l so territoriu. "Ye una actividá pa concienciar", reivindicó Carmela Romero, presidenta de l’AMPA, qu’emponderó "el trabayu brutal" de "De Gaza al mundu".

Unos 60 neños participaron na iniciativa, cifra que Romero apellidó de "un ésitu" teniendo en cuenta’l menguáu marxe ente l’anunciu del taller y la so celebración. Había delles meses nes que los alumnos –na so mayoría del propiu colexu Xovellanos– dibuxaben y pintaben pa ellaborar broches, imanes, colgantes o marcapáxines. Na llibrería La Revoltosa van vendese los productos resultantes de la sesión na que taba, perconcentrada, Carolina Mesa, de 6 años. "Cuntóme que-y preguntaron esti día en clase qué deséu pidiría si viera una estrella fugaz y que dixo que’l final de la guerra en Gaza; asina que “chapeau”, oxetivu cumplíu", afirmó so madre, Carmela Romero, no que fai a esi intentu de sensibilizar a los más neños.

Pela izquierda, Simón García, Esther Romero, Paula Pidal, Sara Pidal, Lucía Menéndez y Emma Pedrosa, nel taller de manualidaes, nel colexu Xovellanos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Sara Villanueva aportó col so fíu Simón García, estudiante del colexu Clarín. "Estes coses tienen muncha importancia pola conversación que se xenera nes families; toos podemos facer daqué", proclamó Villanueva, qu’abogó por "visibilizar" el conflictu n’Oriente Próximu y destacó la relevancia de "afalar iniciatives cuando vemos inxusticies". Tamién señaló qu’actividaes como esti taller solidariu ayuden a los alumnos a asumir la so "responsabilidá pol llugar de privilexu que tienen nel mundu", en comparanza, por casu, colos menores palestinos.

Leticia Alegría, cola so fía Libertad Seoane, teniendo por un corazón. / S. G.

Dellos adultos supervisaben a los rapacinos y echáben-yos un gabitu nel taller, nel que se fundíen l’ambiente lúdicu cola conciencia de que se facía por una bona causa. "Cuando nos enteramos, apuntámonos de cabeza", fexo Leticia Alegría, madre de Libertad Seoane, qu’incidió na trescendencia de que los neños "apriendan lo que pasa" nel planeta, por mui llueñe que seya. Una meta consiguida pola AMPA del colexu Xovellanos, que naguaba por desenvolver el taller cuanto primero, vista la cercanía del entamu de les actividaes extraescolares. Yera la oportunidá más amañosa y aprovechóse, con decenes d’estudiantes apurriendo la so creatividá, y el so granín d’arena, p’ayudar, anque fora dende la distancia, a delles families de Gaza. "Facemos aportaciones porque fae-yos falta comer y beber tolos díes, pero tamién surden emerxencies como los desplazamientos", esplicó Carmela Romero, satisfecha col resultáu d’una iniciativa qu’espeyó que la solidaridá nun entiende de fronteres.