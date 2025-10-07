"Bonos díes": l’asturianu tamién ye pa lo más piquiñino del cole

"Nun hai meyor manera de cuidar y conservar la llingua asturiana qu’enseñala a los más piquiñinos de la casa". Eso dizlo Icíar Fernandez Nodal, que ye la mayestra d’asturianu del colexu de Villalegre, n’Avilés. L’enseñu de llingua asturiana entamó esti cursu nel segundu ciclu d’Infantil, nos colexos, y como talu, los escolinos deprenden palabres y espresiones venceyaes a la edá. Yá saben los colores: el mariellu, el coloráu, el prietu y el moráu, ente otros y que los animales de la casería son: el gochu, el xatu y el coríu. Too eso ensin cuntar con dellos animales xabaces como’l raposu, la caparina o l’esperteyu, que ye esi mamíferu qu’esnala pela nueche. Y ya que la estación del añu ye toca agora ye la seronda, Marta Alfaro, que ye mayestra d’asturianu nel Marcelo Gago, llevó a clas dellos materiales y productos de temporada como figos, mazanes, fueyes y nueces.

"Ye bien prestosu, los neños faen oyíu y tien una ventaya, entiéndente meyor que col inglés", defende Alfaro, por aquella de que l’asturianu ye una llingua romance, asemeyada al castellán y non de raigañu saxón. Nun ye lo mesmo dicir "Good morning" que "Bonos díes", ye más, el cursu de cinco años del Marcelo Gago yá saluda col "bonos díes" pelos pasiellos del cole en cuantes ven a la profe d’asturianu.

"La idega ye que los rapacinos garren vezu de sentir y falar asturianu y espresense con rexistros propios del idioma amás de familiarizase con elementos de la cultura asturiana", espón Elena Rodríguez, mayestra de llingua asturiana del colexu de Sabugo. Fala de los seres mitolóxicos como’l cuélebre o’l trasgu y de les fiestes con marcáu raigañu asturianu como l’amagüestu y de los díes de la selmana. "Güei ye, por exemplu, xueves o vienres, el que seya", afonda Rodríguez, que nun tien duldes en amosar a los escolinos de tres, cuatro y cinco años el nome de los árboles n’asturianu, les partes del cuerpu.

Y ye que, sigún diz Icíar Fernández Noval, la educación n’asturianu n’Infantil tien munches ventayes. Una ye, sigui, "qu’esta llingua tan nuesa seya reconocía como lo que ye, una ayalga". "Los neños d’Educación infantil tienen una capacidá incredible pa absorber distintes llingües, y empecipiar con asturianu dende tan pequeños fae que lo vivan con naturalidá, como parte del so día ente día", afonda esta mayestra de Villalegre que nun dulda en emplegar dellos materiales pa les sos clases y dexa bien claro que los xuegos y les dinámiques son una bona manera p’averase al idioma.

Cantares como esi que diz "Préstame pola vida dicitelo n’asturianu, voi garrate de la mano y falate a la oreyina" o l‘otru que fala de la seronda, de Nacho Fonseca, son delles ferramientes que empleguen estes y otres docentes cola fin de que los rapacinos de trés a cinco añinos conozan un poco más de la llingua asturiana. "Ye una pena porque hai bien pocos materiales na nuesa llingua pa poder trabayar nestes etapes educatives", diz Elena Rodríguez, que desplicó amás que nun ye la primer vegada que pon clas a neños d’eses edaes y que, dende la so esperiencia, "neños y neñes amuesen gran interés, repiten lo que deprenden y devuelvéntelu con muncho".

"Estes clases ayuden a que los rapacinos sientan arguyu de la so tierra, de la so cultura y de la so xente, creando un vínculu perguapu col entornu", reflexona Fernández minutos depués de falar col so alumnáu d’un llibru, "Asturies de la A a la Z" y deprender palabres como "horru", "raposu", "sablera" y tantes otres.