La comunidad del San Ignacio celebra la eucaristía de inicio de curso
El Colegio San Ignacio celebró su tradicional eucaristía de inicio de curso, un gran encuentro colegial en el que se reúne todo el alumnado, desde Infantil hasta Bachillerato. Es un momento especial para comenzar juntos el nuevo curso, compartir ilusiones y reforzar nuestro sentimiento de comunidad.
