Las extraescolares que marcan tendencia: entre el balón, el inglés y la robótica

A medida que llega octubre los padres eligen actividades para sus hijos que combinan diversión, aprendizaje y bienestar emocional; idiomas, deporte y robótica lideran la demanda mientras expertos aconsejan buscar un equilibrio adecuado según edad

Cuando comienza el curso escolar muchos hogares se plantean qué actividades extraescolares escoger para sus hijos en los próximos meses y en ese reparto entre lo útil y lo placentero conviven opciones variadas y tendencias que ya marcan 2025.

Entre las más demandadas sigue encabezando la lista el idioma inglés como actividad complementaria que muchas familias consideran básica y en aumento también las propuestas tecnológicas como robótica y programación pues se vinculan al futuro profesional de los jóvenes.

Artes y deportes

No hay que olvidar el deporte: fútbol, natación, baloncesto, patinaje siguen siendo pilares de la oferta extraescolar por su valor formativo en trabajo en equipo y disciplina .

En cuanto al ámbito artístico surgen opciones muy valoradas como música, teatro, danza o talleres plásticos que permiten creatividad, expresión emocional y diversidad de aprendizajes

Para alumnos de Primaria, suele combinarse una actividad deportiva con una de carácter intelectual o artístico: por ejemplo, clase de inglés + deporte o música. En esta etapa la carga no debe ser excesiva: la clave es que el niño sienta disfrute y no presión constante. En secundaria y bachillerato la demanda se orienta más hacia refuerzo académico, idiomas avanzados o talleres de programación, y también clases de apoyo para materias concretas.

Desde el punto de vista psicológico las actividades extraescolares son valiosas si se eligen con criterio: fomentan autoestima, tolerancia a la frustración, habilidades sociales y conocimiento real a través del juego o el esfuerzo.

Estudios incluso relacionan la participación con mejores competencias sociales y mayor bienestar mental . Asimismo, además, la integración de lo lúdico y lo educativo suele dar mejores resultados que saturar la agenda con demasiadas actividades .

Para que rindan verdaderamente, los especialistas aconsejan que las actividades extraescolares respeten varios principios: primero que haya interés del niño, no imponer algo sólo porque "queda bien"; segundo, alternar actividades de cuerpo con actividades de mente; tercero, no programar un exceso de horas pues puede generar estrés; cuarto, ir renovando o rotando para evitar el estancamiento; y quinto, valorar la calidad del monitores o profesores, ya que su papel guía es esencial.

Destacar asimismo que también gana terreno la idea de actividades al aire libre, naturaleza, voluntariado educativo o experiencias que unan aprendizaje y vivencia del entorno

Educando Seguro

Así pues, de cara a este otoño la elección de actividades extraescolares puede marcar la diferencia entre una agenda vivaz y enriquecedora o un exceso cargado de obligaciones. La fórmula más eficaz es aquella que integra aquello que el niño disfruta con lo que le nutre, que respeta sus ritmos y que le ofrece un espacio donde crecer en habilidades, relaciones y seguridad emocional.