Lucía Fernández, del IES Cuenca del Nalón, en la final del Premio Embajador Nacional Somos FP 2024
El IES Cuenca del Nalón está de enhorabuena. Su antigua alumna, Lucía Fernández García, titulada en Técnico Superior en Administración y Finanzas, ha participado en la gala de entrega del Premio Embajador Nacional Somos FP 2024, que tuvo lugar en Madrid, el pasado 26 de septiembre.
