«Momento de encuentro» entre los alumnos del CP Los Campos y el CP Asturias
El pasado 1 de octubre, en una iniciativa cargada de entusiasmo y compañerismo, los alumnos de Primaria del CP Asturias y del CP Los Campos de Gijón celebraron una serie de juegos para fomentar el conocimiento mutuo entre sus estudiantes y fortalecer los lazos entre ambas comunidades educativas.
