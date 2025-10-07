Montepío lanza 35.000 euros en becas para alumnos mutualistas

La Fundación Obra Social del Montepío ha puesto en marcha su programa de becas para el curso 2025-26, con un fondo total de 35.000 euros destinado a más de 300 familias mutualistas. Las primeras convocatorias, abiertas desde el pasado 1 de octubre al 15 de noviembre de este 2025, se dirigen a estudiantes matriculados en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, y también a aquellos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). En el caso del alumnado con NEAE, el plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el 15 de febrero de 2026, dado su carácter transversal.

El programa contempla diferentes líneas de ayuda según la etapa educativa: 75 becas de 100 euros para Primaria, otras 75 de 100 euros para Secundaria, y 40 becas de 150 euros para alumnado con NEAE. Si alguna línea quedase con remanente, los fondos podrán redistribuirse entre las convocatorias con mayor demanda.

Destacar que las becas cubren gastos de libros de texto, material didáctico e informático, con el objetivo de ayudar a compensar las desigualdades económicas, sociales y culturales que dificultan el acceso o la permanencia en el sistema educativo. La solicitud puede realizarse de forma presencial (en la sede central del Montepío en Oviedo o en sus juntas locales) o bien por vía telemática a través de la web.

Montepío asimismo mantiene medidas sociales especiales: las víctimas de violencia de género o sexual y sus hijos hasta 23 años no necesitan acreditar otros requisitos, y para alumnos con NEAE también se incluye el trastorno grave de comunicación y lenguaje.

Próximamente se activarán nuevas convocatorias para Bachillerato, ciclos formativos de grado medio, grado superior y Universidad, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Con esta iniciativa, Montepío reafirma su compromiso social y educativo, apostando por facilitar el derecho a la educación de sus mutualistas.