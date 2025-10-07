Niños y adolescentes más vulnerables: la salud mental infantil bajo el foco
El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, invita a visibilizar que ya 4 de cada 10 adolescentes manifiestan haber vivido problemas emocionales y que el 20,8% de los jóvenes de 10 a 19 años padece alguna alteración reconocida que exige atención temprana
La infancia y la adolescencia se perfilan hoy como etapas críticas no solo para el desarrollo físico y académico, sino también para cimentar un bienestar psicológico duradero. En un entorno complejo marcado por el estrés social, las exigencias escolares y el uso intensivo de redes digitales, en la jornada del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, urge recordar que muchos menores enfrentan ya trastornos emocionales que no deben ser ignorados.
Los datos respaldan esta urgencia: en España, se estima que el 20,8 % de los jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de problema de salud mental diagnosticado, lo que coloca al país en cabeza en Europa en prevalencia infanto-juvenil. Además, informes recientes indican que 4 de cada 10 adolescentes manifiestan haber tenido o creer haber tenido un trastorno emocional en los últimos doce meses. Estas cifras no solo revelan una mayor demanda de atención, sino también la necesidad de fortalecer herramientas de prevención, detección y acompañamiento.
La presión académica, la incertidumbre social, el acoso escolar, la sobreexposición digital y las dificultades de conciliación familiar son algunos de los factores que influyen en el aumento de estos problemas. La pandemia de la Covid-19 también actuó como acelerador, al generar aislamiento, miedo y cambios bruscos en la rutina diaria de millones de menores.
Frente a esta realidad, resulta esencial apostar por la educación emocional desde las primeras etapas. Enseñar a identificar sentimientos, expresar lo que se piensa sin miedo y aprender estrategias para gestionar la frustración o la tristeza son herramientas de vida que, al incorporarse en la infancia, tienen efectos duraderos.
El papel de la familia y la escuela es decisivo: ofrecer un entorno seguro, escuchar activamente y transmitir que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza. La creación de espacios de confianza permite que los niños y adolescentes desarrollen resiliencia, autoestima y empatía, cualidades necesarias para afrontar los retos del presente y del futuro.
También es fundamental mejorar el acceso a recursos especializados. La detección temprana de los síntomas, junto con un acompañamiento profesional adecuado, marca la diferencia entre superar un problema de forma saludable o arrastrar secuelas durante la vida adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70 % de los trastornos mentales se inicia antes de los 18 años, lo que convierte la intervención en edades tempranas en una prioridad global.
En definitiva, el Día Mundial de la Salud Mental recuerda que cuidar el bienestar psicológico infantil no es una cuestión secundaria, sino una inversión en generaciones más sanas y conscientes. Escuchar, acompañar y educar en emociones significa sembrar hoy el terreno para un futuro donde la salud mental ocupe el lugar que merece: el centro del bienestar humano.
