Una ovetense de 14 años gana las Olimpiadas Internacionales de Tecnología con un videojuego sobre el autismo

Victoria G. M., estudiante de 3º de ESO en el Colegio Laude Palacio de Granda (Oviedo), ha conquistado uno de los galardones de la cuarta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología organizadas por la Fundación NTT DATA. Con solo 14 años y diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ha logrado transformar su vivencia personal en un proyecto innovador y valiente: un videojuego que busca sensibilizar sobre las llamadas "discapacidades invisibles".

Una captura de pantalla de su proyecto. / Cedida a LNE

El trabajo de Victoria ha sido desarrollado en la plataforma Scratch, un entorno de programación adaptado para jóvenes. El videojuego está protagonizado por un personaje llamado Vicky, que debe enfrentarse a situaciones cotidianas donde los estímulos se acumulan: ruidos, música, globos… elementos que pueden llegar a ser abrumadores para quienes conviven con el autismo. El jugador, para que la protagonista continúe disfrutando de la actividad, debe tomar decisiones como ponerse unos cascos para reducir el malestar. "Esto a mí me ayuda a calmarme", explica la autora.

Este planteamiento llamó la atención del jurado, que valoró especialmente la capacidad de Victoria para convertir su experiencia personal en una herramienta didáctica y comprensible. Entre los jueces de esta edición se encontraba Abraham López, ganador de un premio Goya en la categoría de animación por un videojuego.

Las Olimpiadas Internacionales de Tecnología son una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 7 y 16 años que busca fomentar competencias digitales, creatividad y habilidades blandas. La edición 2025 ha contado con la participación de más de 6.600 estudiantes de nueve países, lo que refleja su alcance global y el creciente interés por la educación tecnológica.

La joven alumna del Palacio de Granda se ha convertido en una de las seis representantes españolas que competirán en la gran final internacional, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, frente a jóvenes talentos de Europa y América Latina. Su clasificación supone un paso más en la visibilización del TEA y un reconocimiento a su valentía por exponer, a través del lenguaje digital, la realidad de miles de personas que conviven con el autismo.

Desde la Fundación NTT DATA se subraya que este tipo de proyectos no solo acercan a los niños a la programación como productores y no solo como consumidores, sino que también rompen tabúes, fomentan la empatía y promueven la inclusión.

La historia de Victoria es, además, un ejemplo de cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de transformación social, capaz de tender puentes entre distintas realidades. Su iniciativa no solo contribuye a dar voz a quienes muchas veces permanecen invisibles, sino que inspira a otros jóvenes a utilizar el mundo digital para generar conciencia y aportar soluciones a los desafíos de la vida cotidiana.

Con su victoria, Victoria G.M. ha demostrado que la innovación nace de la experiencia personal y que el talento juvenil asturiano tiene mucho que aportar en el escenario global.