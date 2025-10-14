Hologrames, puntu y siguíu nel Gesta

El proyeutu pioneru n’España pa utilizar hologrames nes aules, enxaretáu nun programa européu Erasmus+, que desarrolla’l colexu uvieín Gesta en collaboración cola Asociación d’Inspectores d’Educación d’Asturies (ADIDE-AS) y dos centros educativos de Bulgaria y Macedonia del Norte, pesllará esti mes. Uviéu va acoyer la xunta postrera, na que se va evaluar l’aplicación de la nueva teunoloxía nes clases de los trés países.

Un manual va recoyer les sesiones pa que’l profesoráu pueda utilizar la realidá virtual y los hologrames. Preténdese tamién, aseguró’l direutor del colexu Gesta, Andrés Flórez, entamar una web colos conteníos.

Nel centru uvieín, el profesoráu recibió una intensa formación pa incorporar los hologrames a la enseñanza. Nesti cursu pasáu los 66 alumnos de 6. u de Primaria pudieron empezar a utilizar esta teunoloxía. La finalización del proyeutu nun trai con ello que se dexe d’usar, señaló Flórez. D’esti cursu p’alantre, esta ferramienta va poder ser utilizada por cualesquier de los docentes y va llegar a toles etapes educatives.

Alejandro Arboleya, secretariu del colexu Gesta y ún de los coordinadores del proyeutu, utiliza la nueva teunoloxía. / F. R. / J. P.

"Nun se va llendar a delles materies, y si nuna clas el profesor quier utilizar esta teunoloxía, por casu, nel estudiu de los planetes o pa enseñar cómo ye’l corazón, va poder facelo", fexo’l direutor del centru. Nel cursu pasáu los estudiantes diseñaron proyeutos STEM (Ciencia, Teunoloxía, Inxeniería y Matemátiques) recurriendo a hologrames y participaron nun concursu nel que s’evaluaron los sos proyeutos.

El premiu pal equipu ganador foi un viaxe a Bulgaria pa participar, xunto a los sos profesores, nun alcuentru con alumnos de los otros países participantes na iniciativa. Los trabayos fueron ellaboraos y presentaos n’inglés polos alumnos. Taben arreyaos a los Oxetivos de Desenvolvimientu Sostenible y a l’Axenda 2030, utilizando les nueves teunoloxíes.

Un alumnu trabaya nun proyeutu con hologrames. / F. R. / J. P.

Lo mesmo l’equipu direutivu del centru como l’ADIDE-AS fixeron un balance "perpositivu" del proyeutu, coordináu nel colexu uvieín por Guillermo Rico y Alejandro Arboleya. Consideren qu’esta iniciativa, na que se llogró "gran implicación" por parte de los alumnos nel cursu inicial, podría espardese a otros centros educativos.

Esta ye una actividá anovadora pero tamién, coincidieron, "complexa". Requier una formación específica por parte del profesoráu pa utilizar los hologrames y, amás, l’adquisición d’un ordenador con un software que seya quien a utilizar esta teunoloxía. El colexu Gesta destinó alredor de 6.700 euros a esa compra, sufragada pol programa européu.

Toa esta esperiencia na aplicación nes aules del usu de los hologrames y el llabor apareyáu van ser analizaos por profesores de los dos centros educativos de Bulgaria y Macedonia del Norte xuntu col uvieín.