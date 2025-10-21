Un entamu p’afalar a la llectura

El so esterior ye igual que cualquier otra maleta de lo más corriente. Sicasí, el so interior guarda más de mediu centenar d’histories. La de Fara Williams y cómo consiguió consagrase nel mundu del fútbol femeninu; o la de Pepita, que ye especial non por tener síndrome de Down, sinón pola manera como fai sonrir a los que tán al so alredor; o la de Sam, que, por más qu’intenta lleer, les lletres entemécense-y. Estes son namás delles de les llectures de les que los neños del colexu de San Cucao (Llanera) van poder disfrutar a lo llargo de tou esti trimestre al traviés de la iniciativa "La maleta viaxera".

«La maleta viaxera» y dellos de los llibros que contién, nun requexu del colexu de San Cucao (Llanera). | L. R. / L. R.

El proyeutu ye productu de la collaboración ente’l conceyu de Llanera, la Rede Municipal de Biblioteques y los centros educativos del municipiu. Por aciu d’esta actividá, que lleva desenvolviéndose dellos años, dende’l conceyu reafítense nel so "compromisu cola comunidá educativa, promoviendo la cultura como vehículu d’aprendizaxe, creatividá y convivencia".

Un rapacín, embebecíu na llectura d’ún de los títulos. / L. R.

Castellán, inglés, asturianu

Laura Marco y Laura Barreiro son les coordinadores de la biblioteca del centru educativu. Marco esplica que "nel nuesu casu, en concretu, llegaron daqué más de mediu centenar de títulos con una temática qu’escoyimos nós mesmos". Los roles de los estremaos xéneros, la empatía, les emociones o la diversidá son dalgunos d’ellos que se traten n’exemplares lo mesmo en castellán que tamién n’inglés y n’asturianu.

A lo llargo de los trés primeros meses de cursu, tolos niveles educativos del centru, dende’l segundu ciclu d’Infantil hasta los trés ciclos de Primaria van trabayar colos sos respeutivos tutores sobre la temática d’ún de los llibros qu’escueyan: "Nun se fai un préstamu pa que los lleven a casa, sinón que l’actividá fáese nel aula", anque "sí que llevamos un rexistru de los que van garrando en cada cursu nel que vamos dir conseñando’l títulu del llibru, la clas, la fecha de préstamu y tamién la d’entrega", indica Laura Marco.

"Que nun se pierda’l préstamu de llibros"

L’oxetivu, amás d’afalar a la llectura, "enriquez l’entornu escolar y fomenta la participación activa del alumnáu", esplica la coordinadora. Amás, rescampla que "son llibros enriquecedores de los que trescalen temes fondos, y, al traviés del trabayu que se realiza en clas, podemos compartir, mesmo los docentes como los neños, esperiencies, opiniones, y, si hai dalgún problema que se trate nel argumentu, buscar ente toos posibles soluciones". Esto "tamién nos permite recibir muncha información del alumnáu, nel sentíu de saber cómo se sienten o qué piensen, y a ellos présta-yos porque son llibros perinteresantes".

Laura Marco asegura que, amás, con esta iniciativa "intentamos que’l vezu de dir a la biblioteca municipal y garrar emprestáu un llibru nun se pierda". Y ye que la coordinadora señala que "se dexó un poco pa prau esa actividá tan guapa, y agora la xente ye más de mercar un exemplar y, una vegada que lu lleeron, aparcalu nuna estantería".

A lo llargo del cursu "La maleta viaxera" va pasar tamién, amás de pel colexu públicu de San Cucao, pel de Llugo y el San Xosé de Calasanz, en Posada.