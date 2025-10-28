Los guah.es de Los Barreros cuerren contra la leucemia infantil

Axuntar diversión, solidaridá y responsabilidá. Esti ye’l gran retu, superáu con nota, que se marcaron los escolinos del colexu públicu Maximiliano Arboleya de Los Barreros, cola celebración de la cuarta edición de la carrera "La Vuelta al cole". Los 107 neños del centru llavianés tomaron parte na carrera, recaudando daqué más de 1.000 euros pa la Fundación "Uno entre cien mil", y que tien como oxetivu recaudar fondos pa investigar y lluchar contra la leucemia infantil.

Debaxo d’un sol de xusticia pa ser finales d’ochobre, los "guah.es" del centru tomaron bien en serio tanto la organización como la participación na carrera solidaria. "Esta ye una ocasión única pa tresmitir los valores d’empatía y solidaridá a los escolinos dende’l nuestru colexu", comentaba Yolanda Vallina, direutora del Maximiliano Arboleya. "Los nuestros alumnos cuerren por otros alumnos y d’esta forma, tanto los rapacinos como les sos families axúntense a la causa de Unoentrecienmil". La solidaridá tamién se notó en cómo emburriaben la siella de ruedes d’ún de los alumnos, que se mancó va poco, na carrera. Toos ayudaron a que participara na prueba.

Preparativos de la carrera. | LNE

En Los Barreros, los escolinos corrieron per un circuitu de 840 metros, pela redolada del colexu, del paséu fluvial y de la zona deportiva de la localidá. Enantes de la carrera, nel centru educativu trabayaren colos alumnos la importancia de la solidaridá y "del valor del so sofitu, y d’actividaes como esta", cola que se puxa por causes xustes como ye la investigación contra la leucemia infantil. La recaudación de la carrera del Maximiliano Arboleya trai consigo poder sufragar 4.000 minutos d’investigación contra la enfermedá.

“El nuestru oxetivu final ye, y siempre va ser, impulsar la investigación p’atopar nuevos tratamientos que curen más y meyor p’acabar cola leucemia infantil", insistió Elena Huarte-Mendicoa, de la Fundación "Unoentrecienmil". Cola carrera "Vuelta al Cole", "cada neñu que cuerre da un pasu escontra un mundu ensin leucemia y cada colexu que participa ye parte d’una revolución que, día a día, avera la cura dafechu”.

Escolinos, nel centru cola recaudación.

Con esta aición, y otres que se desenvuelven a lo llargo del añu, nel colexu de Los Barreros "pretendemos, ente otres coses, concenciar al nuestru alumnáu en valores sociales y trabayar los oxetivos de desarrollu sostenible (ODS); actuaciones poles que llogremos fai dellos cursos el sellu de vida saludable qu’otorga’l Ministeriu d’Educación" a aquellos centros que cuiden por promover la bona salú de tola comunidá educativa.

La Fundación "Unoentrecienmil" dedícase a afalar proyeutos d’investigación p’atopar la cura dafechu de la leucemia infantil, el cáncer más frecuente en neños. N’España diagnostícase un casu diariu, que supon un xiringón pa les families, una y bones el 20% d’estos rapacinos nun consigue superalu. Ello ye, que ye la única Fundación española centrada puramente nesta terrible enfermedá.

Gracies a la financiación que llega al traviés d’estes actividaes solidaries, la Fundación sufragó yá 15 proyeutos (9 millones dende 2012), en collaboración con hospitales como el Niño Jesús de Madrid, el Sant Joan de Déu de Barcelona y col Institutu Josep Carreras.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"