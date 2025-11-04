Un "sidrocole" pa fomentar el "amor polo natural" dende la base

Un Día Internacional de la Mazana especial, cola cultura sidrera como protagonista, vivieron fai un par de selmanes decenes d’alumnos de Xixón, de los colexos Río Piles, Santa Olaya, Nicanor Piñole y del Centru Sanatoriu Marítimu, que disfrutaron d’un "sidrocole" que pretendía incentivar el so "amor pola tradición y lo natural", reivindicó Llucía Fernández, voluntaria de la Fundación Asturies XXI, impulsora d’esta xornada educativa y lúdica que se celebró en Les Mestes. Los escolares pasaron per delles "estaciones", nes qu’aprendieron nociones sobre’l mayáu, la prensa, l’escanciáu –con agua, eso sí– o la sema de pebíes. "Ye una forma de que valoren lo de nueso", fexo Llucía Fernández.

Llucía Fernández, a la derecha, dando indicaciones a usuarios del Centru Sanatoriu Marítimu. | LUCAS CID / .

Emponderó Fernández la importancia d’una cita d’esta triba, más tovía después de la declaración de la cultura sidrera como Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá a finales del añu pasáu. "La Unesco diz que ye obligatorio qu’esto se conoza", indicó Fernández, que remarcó los valores qu’interiorizaron los alumnos a lo llargo de la mañana, como’l "trabayu n’equipu". Bon exemplu d’ello dieron Nerea López y Ainara Pascali, d’apenes 6 años y estudiantes del colexu Nicanor Piñole, que s’enfotaben en xirar la prensa, ayudándose una a la otra. O Mario León y Mateo González, que "competíen" por resolver quién yera’l meyor escanciador so les directrices de Leo Santacruz, qu’exercía de guía. "Ye l’actividá que más me prestó", comentó González.

Dellos escolinos, na actividá de semar les pebíes. | LUCAS CID / .

Dende la Fundación Asturies XXI destacaron la vocación educativa, inclusiva y cultural del programa pa fomentar el "respetu pol patrimoniu asturianu" con una actividá "participativa, divertida y con conteníu pedagóxicu". L’alcuentru, que tuvo’l sofitu de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principáu y afaló la convivencia ente escolinos, apregonó’l so calter inclusivu ya integral cola presencia del Sanatoriu Marítimu. La iniciativa yera de lo más amañoso. "Precisamente en cultura asturiana tamos col tema del amagüestu y la sidra", afirmó la profesora Conchi Vázquez, qu’emponderó los beneficios del proyeutu pa los usuarios. "Ye perentreteníu pa ellos", fexo.

Un grupu d’alumnos, nel taller d’escanciáu, con Leo Santacruz (d’espaldes) marcando’l pasu.

Los escolinos turnáronse pelos estremaos talleres temáticos y, n’acabando, volvieron a les aules cola lleición perbién aprendida sobre la mazana y la sidra. L’escanciáu tuvo tirón enforma, pero tamién otres propuestes como la sema de pebíes. Lo que tamién se semó, más en sentíu metafóricu, foi, como señalaba Llucía Fernández, el "amor polo natural".