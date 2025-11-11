Actualidad de los colegios asturianos

El alumnado de 6º de Primaria de Dominicas de Oviedo estará inmerso esta semana en un programa formativo sobre el uso seguro y responsable de internet. Enmarcada en el Plan Director de la Policía Nacional, la actividad busca promover un enfoque positivo del uso de los entornos digitales y dar visibilidad a los riesgos reales que se pueden encontrar en la red.