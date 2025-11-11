Cuando aprender duele

El primer jueves de noviembre –este año el pasado día 6– se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Bullying en la Escuela, incluido el Ciberacoso, instaurado por la Unesco en 2019, con una primera edición en 2020, esta jornada hace visible una realidad preocupante: en muchos centros escolares de todo el mundo, el espacio que debería ser seguro para aprender se convierte en escenario de agresión, marginación o acoso constante.

Según un reciente informe de la UNESCO, "Violence and Bullying in Schools: Unesco Calls for Better Protection of Students", casi uno de cada tres alumnos afirma haber sufrido al menos un ataque físico a lo largo del año académico. En el ámbito digital, se estima que uno de cada diez jóvenes ha sido víctima de ciberacoso, una modalidad que reproduce y amplifica fuera del aula las dinámicas de violencia.

Los datos también evidencian una dimensión de género y diversidad que exige atención: hasta un 25 % de adolescentes de sexo femenino han señalado experiencias de violencia basada en género, y el 42 % del alumnado LGTBI ha sido objeto de mofas o amenazas en el entorno escolar. Unesco Estos indicadores sitúan el bullying como una violación de los derechos fundamentales del alumnado –el derecho a la educación, a la seguridad y al bienestar– y ponen de relieve que la mera asistencia al colegio no garantiza una experiencia formativa libre de miedo.

Bajo el lema de 2024, "Protect, Educate, Empower: Learners Call for Safe and Inclusive Schools", la Unesco hace un llamamiento global para que los sistemas educativos, las familias, la industria tecnológica y la sociedad civil unan fuerzas. El objetivo es claro: transformar las aulas en espacios donde cada estudiante se sienta respetado, aceptado y libre para aprender sin temor.

El marco de acción presentado por la Unesco incluye guías para docentes, notas temáticas sobre violencia de género en las escuelas y una hoja de ruta para los Estados miembro. Solo 32 países cuentan con un marco jurídico integral para combatir la violencia escolar, según el último análisis internacional.

La conmemoración aporta no solo visibilidad pública, sino recursos tangibles y campañas de sensibilización que promueven un trato respetuoso entre pares y la denuncia activa de la violencia.